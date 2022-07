Especialista cataloga de maniobra política la acusación contra Cartes  

Michael Gold-Biss, profesor de Ciencias Políticas por el sistema de Universidades de Minnesota, conversó con radio Monumental 1080 AM sobre la designación de Estados Unidos al ex presidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto”.

En relación con eso, afirmó que lo más importante es tener cautela porque la diplomacia pública se fundamenta mucho en generar rumores que generen efectos políticos.

El profesor de Ciencias Policías aclaró que “no está defendiendo a nadie” y que solo está tratando de explicar que la designación del Gobierno norteamericano es una maniobra política, donde uno debe preguntarse por qué en este momento, a meses de las elecciones partidarias.

"Esto es una maniobra política, en el que uno debe preguntarse quién se beneficia y por qué pasa en estos momentos", enfatizó y sostuvo que en Estados Unidos no existe una causa contra el líder del movimiento Honor Colorado ni motivos para pedir la extradición.

“En Estados Unidos no existe un caso contra el señor Cartes, no existe ningún motivo por el cual se podría pedir la extradición, pero sí se ha desestabilizado el ambiente político y se ha generado una confianza dentro del proceso político que creo que no es apropiado”, acotó.

Estados Unidos acusó a Cartes de haber utilizado la presidencia de Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio. Esto le permitió al ex presidente participar en actividades corruptas, terroristas y otras consideradas ilícitas por Estados Unidos.

Horacio Cartes y sus hijos Juan Pablo, Sofía y Sol Cartes forman parte de la lista que les prohíbe la entrada a ese país. Estados Unidos informó que seguirán incluyendo a paraguayos en la lista de personas significativamente corruptas.

Durante el 2021 fueron catalogados como significativamente corruptos el fallecido ex senador colorado Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Otro que fue incluido en la lista es el diputado Ulises Quintana.