Español denuncia a empresario que contrató a Chilavert

Se trata de Jorge Donaire, quien denunció en Monumental 1080 AM que fue estafado por Fernando Martínez Vela, el empresario de su misma nacionalidad que habría ofrecido trabajo al director técnico paraguayo.

El denunciante sostuvo que Martínez Vela hizo viajar a su hijo a Buenos Aires, Argentina, hace 10 años, para probarse en un equipo luego de verlo jugar en una escuadra de la zona de Sevilla. Pero el joven tuvo problemas con el vuelo, por lo que no pudo llegar a tiempo al encuentro con el empresario. Luego lo mandó a Grecia para jugar en un club de la Segunda División de ese país.

Por su parte, Martínez Vela aseguró que cuenta con empresas en Ciudad del Este y que genera fuentes de trabajo para muchos paraguayos.

También señaló que Rolando y su hijo cometieron muchos delitos en Ucrania y para evitar ir presos inventaron la historia del secuestro con el fin de ser rescatados por la Embajada paraguaya.

“Yo no he llegado a cortar cabezas de nadie, pero si intentan agredir sexualmente a mi mujer no lo pensaría dos veces”, expresó.

Finamente, resaltó que el padre y el hijo supuestamente ingirieron cocaína y luego fueron a un prostíbulo y allí agredieron a un transexual, agregó, en el programa radial En Contexto.