Escuela de Concepción con graves problemas

La institución tiene un pabellón de 64 años de uso que está en pésimo estado. Sus aulas presentan humedad, producto de un supuesto problema de cañería en un ex sanitario convertido en secretaría. “Las aguas salen a diario y creemos que es por problema de cañería subterránea, que provoca una intensa humedad en el patio y en la infraestructura”, señaló la licenciada María Liz Gamarra, encargada de despacho.

El pabellón ya no ofrece ninguna garantía, comenzando del techo y las paredes con mucha humedad. Tiene seis aulas que ya no servirían para clases presenciales, según dictamen de un arquitecto contratado por la dirección, que recomienda una inmediata reparación total del pabellón antiguo y aulas más nuevas de la institución. “Hemos emitido todos los documentos al MEC para autorizar una adenda a la Gobernación, que se encargaría de la reparación del pabellón más afectado, pero hasta ahora no hay respuestas”, señaló la educadora.

Gamarra indicó que el año está terminando y que, si en el 2021 se autoriza el inicio de las clases presenciales, la institución no está en condiciones de recibir a los niños y adolescentes. “Uno de los requisitos para la posibilidad de clases presenciales es que la infraestructura esté en buenas condiciones y la nuestra no reúne la exigencia”, señaló.

La institución tiene cerca de 1.000 alumnos en los 3 turnos desde el jardín hasta el tercero de la Media. Los estudiantes provienen de diferentes barrios, porque la escuela siempre ofreció un excelente servicio educativo. En esta escuela se educaron muchas personalidades de actualidad y profesionales abogados, médicos, etc. JR