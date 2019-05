Escrachadores anuncian que ahora insistirán por caso de Tomás Rivas

Luego de la pérdida de investidura del colorado Víctor Bogado, ahora ex senador, los integrantes del grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) ya tienen en la mira a otro legislador procesado, contra quien irán dirigidas las manifestaciones. Estamos hablando del también colorado Tomás Rivas , miembro de la Cámara de Diputados.

“Fueron dos colegas a verificar el expediente de Tomás Rivas, que después de mucho tiempo se consiguió que la Corte se expida y con esto se destrabó su proceso. Fueron a pedir al juzgado que proceda a la notificación al presidente de la Cámara Baja, de tal suerte que ellos puedan abordar el tratamiento del desafuero”, indicó la abogada María Esther Roa, del grupo CACE.

La jurista se refiere a la decisión del Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, que confirmó la resolución por la cual se comunicaba la imputación en contra del diputado Rivas, por el caso de los caseros a raíz de la investigación de ÚH.

“El jueves (mañana) vamos a llevar una nota, vamos dejarla en mesa de entrada, dirigida al presidente de la Cámara, Miguel Cuevas, solicitando el tratamiento del desafuero de Tomás Rivas, cuyo caso es parecido al de José María Ibáñez. Vamos a estar detrás de eso”, advirtió Roa.

Otros. No obstante, la abogada no se olvida de los demás legisladores procesados, cuyos casos también serán vigilados de cerca por la Comisión Escrache. “Después vamos a volver seguramente al caso de Carlos Portillo (PLRA), porque no solamente fue imputado sino que también fue acusado por el Poder Judicial. Si nos dicen que él tiene que ser condenado, entonces lo que vamos a hacer es acelerar el proceso”, señaló Roa.

Sucede que para que Bogado sea expulsado del Senado tuvo que haber una sentencia que ya no pudo ser ignorada por los senadores, quienes finalmente decidieron retirar la investidura a Bogado el pasado lunes.

“Fuimos pacientes haciendo los escraches a Víctor Bogado, Carlos Portillo y al propio Miguel Cuevas. Cuando nos dimos cuenta que no había caso, porque no iban a tratar la pérdida de investidura de estos legisladores, optamos por otra vía: la vía de la justicia. Empezamos a allanar todos los caminos. Hoy estamos haciendo eso. Estamos haciendo mesas de trabajo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Contraloría General de la República, de tal suerte que esto que se logró con Víctor Bogado, para quien se requirió una sentencia, se logre con los demás”, afirmó.

Agregó que, aunque el proceso para que un parlamentario sea condenado dilata su salida del Congreso, si es el único camino para apartarlo entonces van a trabajar por ese objetivo. “Nos va a llevar unos meses, pero vamos a tener mucha paciencia para lograr esto, ponerles a ellos en el banquillo de los acusados, pidiendo esos juicios orales, esa es la única manera. Sin condena prima el corporativismo, ellos manejan todo. Cuando interviene la sociedad civil ellos se incomodan, nadie quiere ser escrachado. Si esto está funcionando hasta ahora, hay que aprovecharlo, y por lo menos sacarnos de encima a los legisladores con procesos penales”, manifestó María Esther Roa.

Recordó además el proceso del parlasuriano Enzo Cardozo, cuyo caso data de 2013. “A él se lo acusó, después empezó a apelar, el AI que eleva el caso a juicio oral y público, y la resolución que confirmó el AI fue llevada a casación el 4 de abril de 2016. Tres años estuvo en la Corte, Sala Penal, eso es gravísimo, se resolvió el 19 de abril pasado. Vamos a insistir con su proceso. Pedimos la notificación de la resolución. Vamos a estar atentos a la audiencia preliminar”, avisó la integrante del grupo CACE.

Sobre la expulsión de Bogado, celebró la madurez política que demostraron los legisladores que lo destituyeron. “Bogado hizo uso indebido de su influencia”, lamentó. Añadió que todas las denuncias que tenía en contra a través de los años, finalmente le pasaron factura al político colorado.

