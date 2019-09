Escaló a la punta

Si bien el Gumarelo no fue un aluvión, inquietó y abrió la cuenta gracias a una pelota recuperada por Franco, que volvió a destacarse en el uno contra uno. Este cedió el balón al Pájaro, quien la mandó al fondo tras hacer gran pared en el área con Tacuara Cardozo.

La defensa del Azulgrana no brindó garantías para nada y se complicó bastante cuando Amorebieta tuvo un golpe, que no lo dejó al 100%. Esto se notó en el segundo tanto, cuando no alcanzó a Tacuara, quien aprovechó la mala salida de Espínola, quien luego se reivindicaría al marcar el descuento.

CUOTA PENDIENTE. A los problemas defensivos de Cerro se sumaron las imprecisiones que tuvo en el mediocampo. En contrapartida, el Albinegro se mostró muy sólido en defensa y más preciso en el medio.

La cuota pendiente del local estuvo en la falta de contundencia. Tuvo situaciones para liquidar, pero no las capitalizó y esto casi lo pagó caro en el complemento, cuando Espínola aprovechó quizás el único error defensivo del rival para descontar.

LEVE MEJORíA. Desde ahí la visita creció levemente en su juego y con más carácter que buen fútbol buscó incesantemente la paridad. El ingreso de Díaz le dio dinámica al ataque azulgrana, pero la defensa local se mantuvo sólida y así consiguió los 3 puntos.

Gran triunfo de Libertad, que tiene aún mucho por mejorar, mientras que en Cerro empieza la disconformidad por el rendimiento del equipo de Russo.



58

puntos suma Libertad en el acumulativo, donde alcanza a Cerro. Primero está Olimpia con 73 unidades.





Diego Viera

Estuvo muy sólido y concentrado. Sacó muchas pelotas y salió siempre con bastante seguridad, al igual que el resto de la defensa.



Libertad venció a Cerro en Tuyucuá (2-1) y es líder momentáneo del torneo.