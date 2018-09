"Esa foto es en mi casa, pero no conozco a esa persona", dice Marito

"Esa foto es el quincho de mi casa, donde nosotros hemos hecho toda la campaña de la Junta de Gobierno y de las elecciones nacionales, tengo más de tres millones de fotos, hoy no puedo decir si es falsa o verdadera. Lo que sí puedo decir es que no le identifico a la persona, me he sacado muchísimas fotos con mucha gente", explicó Abdo Benítez, este viernes en Mburuvicha Róga, a los medios de prensa.

Dijo que no recuerda haberse quitado esa fotografía con Cucho y que para él no tiene relevancia si es verdadera o falsa.

"Yo voy a ser siempre sincero con la ciudadanía, yo me he sacado fotos y quién sabe cuantas fotos más pueden llegar a aparecer en mi campaña y en otras campañas. La clase política sabe que no hay control, no podemos pedir documentos por la cantidad enorme de gente que se acerca junto a nosotros", refirió.

Afirmó que se encuentra abierto a cualquier tipo de investigación y sabe que que se ganará muchos enemigos en estos años porque luchará agresivamente y de manera determinada contra el crimen organizado.

"Esa foto no tiene relevancia porque yo me saqué más de tres a cuatro millones de fotos en campaña, habrán visto en el pasado, todo tipo de políticos con todo tipo de fotos, eso es imposible de medir, esa es la realidad", sostuvo.

Desconoce si detenido invirtió en campaña política

Al consultarle si Cucho invirtió para la campaña política del Movimiento Colorado Añetete, dijo que –oficialmente– él no tiene conocimiento de que ese hombre haya invertido en la campaña.

"Nosotros tenemos una contabilidad limpia de campaña, donde no figura el aporte de esta persona. En Alto Paraná, por ejemplo, nosotros tuvimos cuatro o cinco candidatos a diputados, no solo uno. A quiénes recurren ellos para su financiación en sus campañas regionales nosotros no conocemos", aseguró.

Entradas vip

Por otra parte, mencionó que dieron 6.000 entradas vip para el acto de inauguración de su mandato, que fue realizado el pasado 15 de agosto.

"Repartimos 10 o 15 a cada diputado, 10 o 15 a cada senador, también le dimos a los líderes regionales. Hubieron 6.000 entradas vip y no podemos controlar a quiénes se repartieron", afirmó.

Afirmó que nunca antes en la historia del Paraguay se ha dado un golpe tan duro contra el narcotráfico y dijo que se debe profundizar la investigación hasta el final.

"Yo me he comprometido, caiga quien caiga, desde el presidente para abajo", reiteró.

El caso

Reinaldo Cabaña, alias Cucho, fue detenido este jueves en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, tras un operativo realizado por la Fiscalía y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Según las autoridades, el hombre es el supuesto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

En los diferentes allanamientos simultáneos se encontró, entre otros elementos de prueba, 21 kilos de cocaína, armas de fuego, lujosos vehículos y una motocicleta, además de dinero en efectivo de diversa denominación.

Este viernes, en la ciudad de Juan E. O'Leary, se allanó una lujosa casa quinta de Cucho, que cuenta con una playa privada. Los intervinientes encontraron un parque infantil, una lancha y numerosos objetos de lujo.

Por otro lado, el diputado colorado Ulises Quintana estaba utilizando una camioneta lujosa que es propiedad de Cabañas y este jueves en horas de la tarde entregó el rodado en la base de la Senad en Alto Paraná, a través de un abogado.