“Es un retroceso no negociar con China”

El empresario mencionó que es consciente de las exigencias de China –de romper lazos con Taiwán–, pero afirmó que el Gobierno debería empezar las negociaciones con las autoridades de China, y buscar la mejor salida para dicha dificultad.

“Considero que es insostenible que Paraguay no tenga ingreso a ese mercado, me parece que Paraguay no puede darse el lujo de no estar negociando con uno de los mayores mercados del mundo, es insostenible e inconcebible que nosotros no iniciemos una relación”, reiteró.

También resaltó la importancia de negociar de manera directa con China y dejar de lado las intermediaciones de otros países.

“Sabemos que Paraguay es un gran productor de alimentos, y sabemos que hoy esos alimentos viajan a través de otros puertos, mediante varios países que actúan de intermediarios, en vez de negociar nosotros de manera directa con China. Negociar de manera directa con China será mucho más rentable para el Paraguay, es decir, obtendrá más ganancia en sus exportaciones”, expresó.