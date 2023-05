"Es triste que personas tan valiosas terminen así, muertas en las calles"

Su cuerpo quedó tendido al costado de la calle, a pocas dos cuadras antes de llegar a su lugar de trabajo, una empresa de marroquinería.

La víctima fue despojada de su motocicleta por dos motochorros, según los primeros datos investigativos de la Policía Nacional.

El jefe del joven declaró que hace apenas dos meses decidió retirar un biciclo nuevo para su empleado, que era descontado de manera mensual de su salario, para ayudarlo, ya que se trataba de un joven responsable, honesto y dedicado en su labor. Sin embargo, el joven fue asesinado “por una moto”, se lamentó.

Ante la extrema situación de inseguridad, Moreno, con los ojos llorosos, reclamó la falta de garantía de seguridad por parte de las autoridades, a tal punto de que personas maten a otra por una motocicleta.

Además, describió al joven como una persona excelente, comprometida con su trabajo y un buen hijo.

“Acá hay dinero malhabido que se gasta en estos políticos y no tenemos seguridad. Esta inseguridad es responsabilidad de estos políticos que no dan opciones a mucha gente. Si era el hijo de un político, en 20 minutos le detenían al responsable”, fustigó contra las autoridades.

Atraco mortal. Eliseo Flores Ramírez estaba a 200 metros de llegar a su lugar de trabajo, una empresa de marroquinería, cuando fue interceptado por dos delincuentes que, según los primeros avances de la investigación, también estaban a bordo de una motocicleta.

Los motochorros interceptaron a Eliseo y bajo amenaza con un arma de fuego, uno de ellos le exigió que entregue su motocicleta.

Al parecer, Flores se resistió al atraco y su agresor no titubeó para dispararle. El proyectil le impactó en el pecho y le perforó el pulmón. Malherido, el joven cayó al empedrado y logró arrastrarse unos metros antes de morir. Su cuerpo fue encontrado por un vecino que venía de una ferretería y escuchó el fogonazo.

Tenía el casco puesto, una mochila y una herida de arma de fuego a la altura del pecho, pero su motocicleta no estaba en el lugar.

Otro poblador contó que estaba preparando su mate cuando escuchó el disparo, por lo que llamó al Sistema de Emergencia 911.

El trágico desenlace mortal se registró ayer en horas de la mañana, alrededor de las 09:00, sobre las calles Tajy Pytã y Yuasy’y, en el barrio San José de Villa Elisa.

Zona roja. Vecinos del barrio San José de esta ciudad lamentan que el barrio se haya convertido en una zona roja por los constantes hechos delictivos y asaltos cometidos por los motochorros. “Estamos llenos de delincuentes. Villa Elisa ya es una zona roja, no podés salir de tu casa, tenés que estar bajo llave. Hay que exigir más seguridad. Es una locura. Yo le llevo y le traigo a mi hijo de su trabajo, por el terror que tengo”, denunció una vecina.

“Es muy triste, porque no hay seguridad en nuestro país. En cualquier momento les matan a nuestros hijos e hijas que tienen que salir a trabajar. Es muy difícil vivir así”, se lamentó la mujer.

La preocupación de salir a las calles y que te asalten se volvió una constante para los pobladores de Villa Elisa, quienes exigen a la Policía Nacional más patrullajes por el barrio San José y sus alrededores.

La fiscala Andrea Ríos se encuentra adelante de las investigaciones del caso. La agente dispuso el traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial para que sea sometido a una autopsia.

También dispuso otras diligencias para identificar a los autores materiales del crimen que enlutó no solo a una familia, sino a todo el barrio.

La fiscala señaló que en la zona donde ocurrió el crimen no hay cámaras de seguridad, pero se están verificando imágenes de otros sectores.

No se imaginan lo que era este chico... Es triste que personas tan valiosas terminen así, muertas en las calles. Rubén Moreno, jefe de la víctima.

Estamos llenos de delincuentes. Villa Elisa ya es una zona roja, no podés salir de tu casa, tenés que estar bajo llave. Una vecina, barrio San José.

La Policía trata de identificar “lo más rápido posible a los autores”, pero sin tener un plan de contingencia

El comisario Benicio Ramírez, jefe del Departamento de Hechos Punibles de Central, manifestó que la Policía se encuentra analizando varias evidencias, entre ellas filmaciones de circuitos cerrados que habrían captado la huida de los asesinos del joven trabajador Eliseo Flores Ramírez, con su motocicleta. Resaltó que en las próximas horas se podría dar con el paradero de los autores. “Estamos tratando de identificar lo más rápido posible a los autores”, dijo.

Detalló que están buscando las cámaras de circuito cerrado de antes y después del fatal asalto, para luego socializar con el Ministerio Público. Además, manifestó que los investigadores ya cuentan con datos importantes en la causa, pero que todavía no pueden dar a conocer, a fin de no entorpecer la investigación.

“No deja de preocuparnos a nosotros y a la ciudadanía. De hecho que la Policía está trabajando con todo el equipo técnico para dar respuesta lo más rápido posible. No es que esperamos a que alguien muera, la Policía está trabajando, no vamos a dejar ningún hecho impune; lo contrario, seguramente no vamos a estar en todas partes, pero donde ocurren los hechos vamos a hacer presencia lo más rápido posible”, alegó el comisario.

Ayer, en la zona del barrio San José de Villa Elisa, sobrevoló un helicóptero y se realizó un patrullaje intensivo, a fin de buscar a los autores del mortal asalto.