El comisario Germán Arévalos, jefe del Departamento de Investigaciones de Amambay, manifestó que el hombre les dijo que supuestamente habría pagado para que lo ayudaran a escapar.

"Tras la detención, lo único que manifestó fue que pagó por su fuga, no dijo a quién se le pagó ni el monto que pagó", mencionó el jefe policial Germán Arévalos.

Por su parte, Víctor García manifestó a los medios de prensa que decidió entregarse a las autoridades policiales con el fin de solucionar su problema judicial. Además, desmintió que haya pagado al guardiacárcel para darse a la fuga.

"Me puse muy nervioso por mi audiencia que tuve, por el fiscal, estaba esposado; por casualidad, un amigo estaba pasando por ahí y me subí encima de la motocicleta y me fui. Me entregué porque pienso que tengo que solucionar mi problema y quiero que termine esto. No pagué nada a nadie", contó.

Lea más: Recluso esposado se fuga del móvil de traslado penitenciario

García dijo que estaba muy nervioso por el hecho de que lo aprehendieron con 800 gramos de marihuana y quieren darle una pena más alta de lo que está esperando.

"Estaba muy nervioso, pateé la puerta y se me abrió. Por suerte, tuve la opción de correr. Pido a las autoridades que me disculpen, yo tomo remedio controlado, ahora me puse a pensar y estoy intentando solucionar mi caso. Me entregué a la Policía para no tener mas problemas", relató.

El caso

La fuga se produjo este martes tras cumplir con la orden judicial que disponía que la persona sea trasladada al Ministerio Público para una audiencia.

El guardiacárcel, identificado como Luis César Carballo Amarilla (50), manifestó a la Policía Nacional que se encontraba solo cuando trasladaba a García y a otro recluso de vuelta a la penitenciaría.

En un momento dado, de forma inesperada, García –quien se encontraba esposado– abrió la puerta y saltó del vehículo que estaba en movimiento, dándose a la fuga, según relató el guardiacárcel a los intervinientes.