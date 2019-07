"Es mi derecho recurrir a todas las instancias", dice Julio Colmán

"Es mi derecho recurrir a las instancias que están en el marco de la ley y él (Elías Cabral) manipula, esto es una pelea de comadres, a mí nunca me dieron espacio, pero del caso sacan un historial largo, ese diario miente", expresó Julio Colmán .

Según manifestó, no existe otra denuncia por parte del comunicador Elías Cabral en su contra por tráfico de influencias y dijo que esta acusación fue realizada por el periodista contra un abogado, por lo cual no debe afrontar otro juicio.

"Él le denunció a un abogado por tráfico de influencias, no a Julio Colmán, yo no tengo nada pendiente, ese diario miente y me perjudica", expresó en conversación con Última Hora.

Sin embargo, el comunicador aseguró que presentó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra Colmán.

"Él saca (publica) que me fui a presentar una inconstitucionalidad, a quién le afecta una pelea de comadres", expresó.

Agregó que hace un año presentó una denuncia contra Cabral por difamación y calumnia en el Juzgado de Salto del Guairá, y el caso está en proceso de investigación.

El caso

El 22 de noviembre del año pasado, el ex concejal colorado de Curuguaty Julio Colmán fue condenado en primera instancia a una pena multa de G. 14.381.500 que deberá ser depositada en la cuenta del Poder Judicial y una pena adicional en concepto de composición de G. 20.709.360 para el querellante, el comunicador Elías Cabral, por difamación y calumnia, que fueron probados en juicio.

Además debía pagar los honorarios de abogados y otros gastos.

El 2 de julio pasado, el juez de Sentencia Ramón Trinidad Zelaya notificó a Julio Colmán que debe pagar una multa de más de G. 34 millones, más las costas del juicio.

El argumento es que terminó el plazo para la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, el político se rehusó a firmar la notificación y comunicó sobre la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.