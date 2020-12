“Es mejor callarse a veces”, afirma Biedermann

Lo mencionado es con referencia al anuncio de las nuevas medidas restrictivas para la población en los próximos días que, a nivel oficial, se pretendió socializar, pero que generó muchas dudas.

Con un escenario en el que ya la incertidumbre se adueñó hace tiempo de la gente, no es correcto comunicar de manera imprecisa, según el referente, quien criticó que el Gobierno ya venga con serios problemas para hacerse entender en los mensajes que lanza.

“La economía está complicada, estamos terminando un año arrasados por el contrabando; y solo parte del sistema se está moviendo… Ahora ni siquiera las nuevas restricciones son bien explicadas”, sostuvo.

Recordó que es siempre preocupación del empresariado que muchos no asumen la realidad ni cumplen los protocolos; no colaboran ni participan: “Venimos diciendo que si la gente no colabora cumpliendo, podemos tener retrocesos en las fases. Además, las autoridades deben hacer cumplir los decretos emitidos, pero notamos que no se hacen mayores controles”, destacó.

A criterio de Biedermann, el sector formal se autocontrola y cumple con las reglamentaciones, pero que existe una periferia que perjudica el ambiente, porque se nota el relajo. Con esto, adelantó que lamentablemente hay muchos puestos de trabajo que peligran, ya que si no existe consciencia de que las medidas deben ser respetadas, podría generarse un menor dinamismo en la economía y saldrá perjudicado, justamente, el sector formal.

“Al final del día, el esfuerzo para mantener empresas y empleos puede dañarse”, dijo.