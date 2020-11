“Es mejor callarse que hablar al pedo”

“Hay que tratar de trabajar y levantar lo antes posible, no estamos rindiendo como antes. Mejor es callarse y trabajar que hablar al pedo”, expresó Costas en conferencia de prensa. Sobre lo futbolístico fue claro el adiestrador aurinegro: “En el segundo tiempo, después del gol de ellos, no tuvimos la misma intensidad que logramos en el primer tiempo. Con dos pelotazos nos hicieron dos goles, hasta el gol hicimos un partido relativamente bueno. Nos desordenamos, nos ponemos nerviosos, hacemos cosas que no debemos”, apuntó Costas. Mañana el Indio recibe a Luqueño.