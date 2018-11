“Es la última oportunidad para invertir en la niñez”

La titular del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), Teresa Martínez, graficó que las soluciones para cambiar la situación en este sector de la población no pueden esperar más. Espera también que exista voluntad política de parte de los parlamentarios para poder disponer de mejor presupuesto para el 2019.

“Nos faltan 40 educadores de calle, también 20 sicólogas y trabajadores sociales para brindar más respuestas a las situaciones que enfrentamos cada día. El propósito es ampliar nuestros servicios para beneficiar a la mayor cantidad posible de niños y niñas en situación vulnerable”, detalló la titular del Minna.

Reveló que actualmente la cartera a su cargo dispone de un presupuesto que ronda los G. 72.000 millones. Para poder responder al menos a una parte de las necesidades, requiere un aumento de por lo menos G. 32.000 millones.

“Se necesita llegar a toda la población del país. Para lograr ese fin debemos crecer en recursos humanos y para ello es necesario contar con más prepuesto”, reiteró.

Martínez mencionó que el estudio de los gastos para el año que viene que se realiza en el Parlamento define la voluntad política. “Es la oportunidad de los parlamentarios de demostrar lo que dicen, si les importa la niñez”, indicó.

PRIORIDAD. Martínez alertó sobre la imperiosa necesidad de invertir en los niños, niñas y adolescentes. Explicó que si no se destinan recursos a este sector, se desperdiciará un bono poblacional importante.

“Esta es una situación que no puede esperar más. Si no decidimos invertir en este momento en este sector de la población, estamos perdiendo un bono poblacional importantísimo para el país y que no sabemos si lograremos recuperarlo”, explicó.

Enfatizó que no se puede pasar más tiempo para retrasar dicha inversión. “Este es el momento crucial de inversión para los niños y adolescentes con los que estamos trabajando. Realmente si queremos salir adelante y hablar de un país seguro de aquí a veinte años, este es el último momento para invertir en ellos, la última oportunidad”, resaltó.

La ministra describió que los problemas de la niñez del área rural son distintos a los de la zona urbana. La falta de políticas de desarrollo y oportunidades para las familias obliga a la migración y la deserción escolar, por citar algunos problemas.

“Ellos quieren estar con sus familias, en sus lugares, pero por la falta de desarrollo se ven obligados a migrar. Estamos organizando planes pilotos que se llevarán adelante en San Pedro y en el Chaco. También en el Departamento de Caaguazú, donde ya se están implementando algunas políticas”, dijo. Agregó que a estos trabajos se suman los que vienen realizando en los refugios de damnificados afectados por la inundación.

DEBILIDAD. Mañana se llevará a cabo la Jornada Internacional sobre Políticas Públicas en Primera Infancia. Este evento, que arrancará desde las 9.00, contará con la presencia de expertos internacionales. Es organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), con el acompañamiento del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia.

El encuentro se realiza un día antes del Día Universal del Niño, que se celebra cada año. La referente de la niñez refirió que la primera infancia debe ser un eje central en todas las políticas públicas destinadas a este sector.

Recordó que al ser solo secretaría, impedía llamar a reuniones a los ministerios para conversar sobre las urgentes soluciones para el sector de la niñez y la adolescencia. Cuenta que para administraciones anteriores la niñez no era prioridad. “Era invisible. Ahora hay decisión política. Esperamos avanzar lo más que se pueda en este Gobierno”, sentenció.