“Es inconstitucional que la JE decida sobre la pérdida o no de investidura”

–¿Cómo analiza lo aprobado en la Cámara de Diputados respecto a la ley que busca que la JE sea la encargada de retirar o no la investidura?

–En principio considero que no tiene mucha lógica el proceso que lo que trata de hacer es que un organismo extrapoder del Estado resuelva o decida sobre un poder del Estado. En cierta medida eso rompe con el principio republicano de división de poderes. Como abogada no le encuentro asidero legal desde donde se lo mire. Por un lado, ellos alegan que no pueden ser juez y parte y, por ende, no pueden ser los mismos juzgadores de sus colegas, pero lo que no tienen en cuenta, o no admiten, es que el Congreso es un órgano colegiado donde se toman decisiones en conjunto. Ellos juzgan a una persona y no al órgano colegiado . Lo legalmente lógico es que los propios compañeros le saquen los fueros.

–¿Es deslindar responsabilidad para pasársela a la Justicia Electoral?

–Por eso no tiene sentido mandar la responsabilidad a la Justicia Electoral. El rol de esta institución electoral es claro, organizar elecciones, controlar, definir, comunicar, proclamar, apoyar a los partidos, solucionar conflictos que tienen que ver con elecciones, etc. Todo está establecido en la Constitución y en la ley electoral.

–¿Cómo queda la Justicia Electoral?

–Lo que quieren hacer los diputados es poner una traba. Eso es muy claro. Cuando los parlamentarios envíen el pedido de pérdida de investidura a la Justicia Electoral, ellos pierden su propio poder de control y, por ende, el de la ciudadanía, porque los que están en el Congreso representan a la ciudadanía, o al menos así debería ser. La gente vota con la esperanza de que su parlamentario o partido haga un buen trabajo, que sea un verdadero contralor. Ahora dejan a la ciudadanía sin esa posibilidad. Ahora vamos a la pregunta, el principio de legalidad afirma que para que una persona pueda ejercer ciertos actos debe estar en la norma o sino violan la Constitución Nacional. En el derecho público lo que no está expresamente permitido está prohibido. Cuando los diputados deciden de alguna manera aprobar este proyecto violan la propia Constitución Nacional, donde claramente está escrito el rol de la Justicia Electoral. Pero ellos con una ley quieren cambiar todo cuando eso es inconstitucional. En ninguna parte de la CN dice que la JE puede decidir sobre la pérdida o no de investidura a los legisladores.

–¿Con este tipo de acciones perdieron el miedo a la ciudadanía?

–Pienso lo contrario. Le tienen tanto miedo a la ciudadanía que buscan la manera de protegerse entre ellos incluso en contra de lo que opine la ciudadanía. Este año se fueron dos senadores y un diputado y saben que ellos pueden ser los próximos. La gente ya no se calla, ya no solamente critica en las redes, hay un grupo importante de gente que decidió manifestarse y cada vez son más. Es mucho el miedo que buscan protegerse en diferentes órganos de poder o extrapoder donde tratan siempre entre ellos.

–Cuando dice “entre ellos”, se refiere a los políticos de la Justicia Electoral y los del Congreso, ¿no?

–Sí. Hay un conflicto importante de intereses, porque los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ante irregularidades en su gestión son enjuiciados por los parlamentarios. Pero ahora los ministros del TSJE podrían tener el poder de sacar o no la investidura a los legisladores.

–¿Quién nos da la seguridad de que entre el TSJE y el Congreso no pueda existir un pacto para protegerse entre ellos?

–Esto se puede considerar como un acuerdo mutuo entre ellos. Ellos podrían paralizar toda la posibilidad de pérdida de investidura para los legisladores y, por otro lado, toda la posibilidad de juicio político a los ministros de la Justicia Electoral. Sería algo así como no me toques y no pido juicio político, y viceversa. Si la JE o el TSJE se anima a sacar investidura, no nos olvidemos que para pasar factura la banca queda. Así como se ve puede ser un elemento de trueque en busca de la impunidad entre diferentes fuerzas políticas o autoridades de turno. El juicio político es un instrumento muy valioso en democracias sólidas porque permite destituir o juzgar a un presidente, ministros y otras autoridades que no están haciendo en forma lo que deben hacer. El de Fernando Lugo (destituido en 2012) es un caso típico porque no hubo pruebas presentadas y solo se dijo (en el libelo acusatorio) que lo enjuiciaban “por los hechos de público conocimiento”.

–¿Cuál cree que debe ser el rol de los partidos o legisladores que hoy quieren cumplir con el rol real que se les asignó?

–En principio, votar por el no a este proyecto es fundamental. La participación en manifestaciones o apoyo a los ciudadanos de a pie como se suele decir, es importante. Deben recoger los reclamos porque finalmente son nuestros propios representantes.

–¿El rol del presidente Mario Abdo en este tipo de situaciones?

–Y si se aprueba en el Senado luego quedará en sus manos vetar o promulgar la ley. Ahí veríamos el mensaje que nos quiere dar. Como presidente debe bajar líneas y dar opiniones sobre temas cruciales como este, lo que no significa que tenga que coaccionar a sus parlamentarios. Si promulga esta ley la gente entenderá que el presidente está sometido a las presiones políticas, que Mario Abdo es un presidente débil que no tiene una mayoría absoluta en el Senado. La ANR es mayoría en su totalidad, pero las bancadas están divididas, lo que de nuevo lo deja en minoría ante los demás partidos de oposición. Necesita la lealtad de su propia bancada y debe tejer una mayoría con participación de los partidos de oposición o de otra manera puede terminar perjudicado.