–¿Cómo percibe la responsabilidad de elegir al mejor anunciante publicitario del 2018 para Última Hora?

–Es una gran responsabilidad. Los anunciantes son los que construyen nuestra industria y son a su vez los protagonistas de ella. Seleccionar uno por sobre todos tiene que ser un proceso arduo de análisis y debate sobre los criterios que abordaremos para seleccionarlo.

–¿Qué criterios tiene en cuenta a la hora de elegir al ganador?

–Es importante que el anunciante del año haya demostrado coraje y una gran estrategia para sus marcas. Hoy la relevancia y la atención es lo que se juega con los consumidores, y captarlas es consecuencia de una astuta combinación de muchas herramientas. Por supuesto que también tendré en cuenta qué mensaje deja en la industria para el futuro; si se logra ver en sus acciones una guía de la tendencia a seguir.

–¿Qué hace que un anuncio destaque?

–Cada caso es un mundo. No existe un solo elemento que haga que los anuncios destaquen. Muchas veces, los anuncios son secuencias de procesos y hay que recorrer el camino con compromiso y responsabilidad. Entender el problema de la marca (y si ese es el verdadero problema) es lo primero, analizar todos los ángulos de solución, establecer los más relevantes como finalistas, testear, testear y testear en tu cabeza, con los que tenés alrededor y con desconocidos, y por último ejecutar perfecto, que es tan importante como pensar.

–¿Qué hace original e impactante a un anuncio?

–Lo inesperado. A la gente no le interesa la publicidad, no está esperando que les hablemos. La sorpresa es sinónimo de recordación muchas veces. En estos últimos tiempos se suma que si les vamos a hablar, hagamos que sea relevante para ellos: ‘Ok, ¿me vas a mostrar publicidad? Espero que tengas data y me conozcas bien porque, si no, no vuelvas a molestarme’. Así funciona.

–¿Qué elementos se deben tener en cuenta para que una campaña publicitaria tenga éxito?

–El éxito es tremendamente relativo. Un papel escrito a mano, que tiene el mensaje bien explicado y llega a la persona que queremos dirigirnos, es exitoso. Podría sintetizarlo así, entonces: un mensaje correcto, en un momento correcto, a un consumidor indicado.

–¿Qué busca hoy el consumidor para dejarse influenciar en la elección de un producto?

–Un poco lo hablamos en las preguntas anteriores. La relevancia hoy es conocer al consumidor. Él quiere que las marcas sepan mucho de su preferencias y sus gustos para ahorrarse tiempo a la hora de elegir. No quiere miles de opciones, quiere “sus” opciones.

–¿Conoce algo de la publicidad en Paraguay?

–Muy poco en realidad. Tendría que conocer mucho más porque hace años que la publicidad paraguaya tiene un crecimiento constante a nivel global.

–¿Cómo repercuten los medios digitales en los avisos impresos en papel?

–Les proponen una competencia muy fuerte. La atención de “lo impreso” es lenta, propone un tiempo para leer y detenerse. Lamentablemente, hoy es lo opuesto lo que sucede; la gente no usa el tiempo, siente que lo está perdiendo y vive a la velocidad de la luz.

–¿Cómo se siente con respecto a la responsabilidad de ser jurado de este certamen?

–Es un gran honor para mí ser parte de este jurado, y al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Haremos un gran trabajo en equipo y las mejores piezas serán las que terminen siendo premiadas.

Gala de premiación

Evento: Entrega de premio del Gallo de Oro 2018. En el marco de la ceremonia será expuesta al público la Muestra Aurora, que es una serie de Gallos y joyas de autoría de Juanpi Pistilli, escultor a cargo de realizar el trofeo dorado que se otorga al elegido de la noche desde el año 2006. El jurado de esta 42 edición es Lulo Calió, creativo argentino de reconocida trayectoria.

Fecha: hoy, a las 20.30

Lugar: Carmelitas Center (Pastor Filártiga y Molas López).Acceso: con invitación.