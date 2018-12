Es hora de juzgar a la Justicia

La Comisión Bicameral de Investigación del Congreso se ha robado el escenario los últimos días. La pulseada con Horacio Cartes para que concurra a dar su testimonio sobre las operaciones sospechosas de su amigo Darío Messer ha llegado incluso a los estrados judiciales. Por de pronto, el juez Alcides Corbeta ratificó las facultades de la CBI para convocarlo con advertencias al ex presidente de que en caso que no comparezca, será pasible de sanciones. Una resolución que le da resquicio para seguir con las chicanas y así evitar su esperada comparecencia, por lo menos este año.

En medio de esta disputa política que confirma la decisión política del Gobierno de Mario Abdo Benítez de arrinconar a Cartes en un tema que le cuesta, porque siempre estuvo bajo sospecha, hay noticias alentadoras que señalan nuevos tiempos.

Las denuncias de corrupción casi siempre se han centrado en los administradores del Estado, en su mayoría políticos, que gracias a sus conexiones jurídicas y el pacto de impunidad han zafado de la cárcel y de la devolución de lo robado.

Fiscales y jueces débiles y corruptos han encontrado la excusa perfecta para no ejercer su rol alegando ser víctimas de la coacción política. Así se construyó la perversa arquitectura de blindaje judicial a la corrupción que reina con tranquilidad, más allá de quien ocupe el Poder Ejecutivo.

Hay porciones de verdad en esta historia, pero también mucha mentira. Sobre todo excusas de un Ministerio Público y un Poder Judicial jugando al Síndrome de Estocolmo.

Por ello es emblemática la investigación que ha llevado al otrora todopoderoso Óscar González Daher a la cárcel. La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público presentó el viernes acusación y solicitó que la causa denominada “audios filtrados” sea elevada a juicio oral y público. El ex senador colorado cartista, quien guarda reclusión en la Agrupación Especializada desde setiembre pasado con su hijo, su ex secretario en el Jurado de Magistrados, el locuaz Raúl Fernández Lippmann, además del abogado y ex ministro del Interior Carmelo Caballero, fueron acusados por tráfico de influencias y asociación criminal.

Otro que no zafó fue el ex senador oviedista Jorge Oviedo Matto, acusado por traficar influencias, quien pensó que con su renuncia a la banca se daba por terminado el pleito.

¿UN TIBURÓN CAZADO? Ese mismo viernes, la Fiscalía también imputó al ex ministro de la Corte Suprema Miguel Bajac por una supuesta coima de 600 mil dólares, una práctica común a juzgar por las denuncias reiteradas de abogados que deambulan buscando justicia en los pasillos interminables de esa mole de piedra. Bajac se jubiló en julio con la investigación encima. Despojado de su investidura y lejos del poder, ahora deberá explicar las acusaciones que lo vinculan con una grave denuncia de venta de sentencias.

En noviembre, su correligionario liberal Sindulfo Blanco también preparaba maletas de jubilado, pero en una sorpresiva decisión, el Senado lo destituyó. La decisión no tuvo efecto porque ya estaba en retirada, pero fue una simbólica despedida para un ministro que contribuyó a la mala fama de la corrupción judicial. Salió por la puerta trasera, despojado de honor y gloria.

CRIMEN Y CASTIGO. Estas acusaciones ratifican lo que se sabía, pero no se podía probar. Que el Jurado de Magistrados, en manos de González Daher, era un garrote para coaccionar a fiscales y jueces y donde se ejercía el tráfico de influencias. Que era una gavilla integrada por políticos, abogados, fiscales, jueces, ministros y personas con poder económico para beneficiar o perjudicar. Aquí el pacto superaba las diferencias partidarias. La ganancia era la única meta, sin importar quién fuera la víctima. Una maquinaria perfecta aceitada con poder, dinero, coacción, amenazas y miedos.

Vientos menos cobardes soplan hoy en el Poder Judicial. No en vano el miedo empezó a recorrer en el Parlamento y sectores eternamente privilegiados que no quieren perder sus franquicias. No en vano el Consejo de la Magistratura frenó la definición de la terna para la Corte Suprema de Justicia, cuya renovación empezó a mostrar signos de justicia.

Hoy fiscales, narcopolíticos, jueces corruptos que antes manejaban a su antojo la vara de la Justicia están en prisión o sentados en el banquillo de acusados como nunca antes.

Es hora de ampliar el lente y así como se señala a los políticos, hay que señalar también a los jueces. Denunciarlos, imputarlos, acusarlos, condenarlos.

Es hora de sentar al Poder Judicial en el banquillo de la Justicia. Que empiece a pagar no solamente por la corrupción que consintió en grado de complicidad, sino por haber permitido la destrucción de la República gracias a su deshonra.