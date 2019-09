Sí, finalmente se aprobó la reforma tributaria versión Diputados y pasa al Ejecutivo. Estaba previsto que sea así. No estuvimos de acuerdo y no estamos de acuerdo con esta reforma o retoque de la ley tributaria. No hay mejoras evidentes y reales en el gasto público y no vemos posibilidad que esto se haga en un futuro cercano. En un momento tan complicado de nuestra economía estamos enfocados en mantener empleos, en mantener vivas a las empresas, en ser mas creativos, innovadores y competitivos, a sabiendas de que el dinero que aportamos y aportaremos en concepto de impuestos , no tendrá el retorno adecuado o correcto en contraprestaciones de servicios públicos de calidad. Pero parece que esto no interesa, lo importante es recaudar a través de los mismos de siempre y seguir haciendo lo mismo. Igual no les alcanzará el dinero, por eso están pidiendo cambiar la ley de responsabilidad fiscal, ¡igual tampoco les alcanzara! Es hora de gastar mejor, es hora de justificar clara y plenamente cada guaraní que aportamos los contribuyentes y que se recorten en serio y drásticamente los gastos superfluos o innecesarios (mas del 90% en gastos rígidos y mas de 76% en salarios!!!).

Pagaremos mas a cambio de que? O mejoró algún servicio público y nosotros nomás no nos enteramos? También, se sigue dando margen al sector ilegal e informal que no aporta nada al fisco o a IPS y es la competencia mas injusta y perjudicial al sector formal. Ni me voy a referir al Contrabando o a los Contrabandistas para no mojar mas a las aguas que ya están mojadas. Esperemos que extiendan la base tributaria, que se les cobre a todos por igual y que se gaste bien.