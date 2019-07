“Es cuestionable cómo se manejó”

El ex presidente de la ANDE y de la binacional Yacyretá Ángel María Recalde sostuvo que para él lo cuestionable del acta de contratación de energía de Itaipú “es la forma en que se manejó y que en 60 días se da a conocer por una filtración que hubo y no porque fueron llamados los negociadores para contar que se hizo esto, que fue una victoria para Paraguay haber conseguido esto”.

Añadió que de esto se prende la oposición, y la gente haya recibido como algo positiva la información y no en forma negativa, “y no debieron dejar que el globo se infle”.

Subrayó que, particularmente, como ex parte de la ANDE le duele que no les hayan hecho participar a los técnicos en la redacción del documento importante. “Le están diciendo a la ANDE que va a contratar así, cuando es la empresa la que debe fijar su potencia que tiene que contratar”, recalcó. Recalde lamentó que no se haya mantenido en el ámbito técnico la decisión y que también se debe ver la resolución sobre el costo que tendrá que pagar la ANDE por esto y que no se recurra al aumento de tarifa.