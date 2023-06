Erico y Esquivel deben jurar porque casos son iguales, dice ex ministro

En su análisis destacó que ambas situaciones son iguales, por tanto las decisiones adoptadas en cuanto a su convocatoria para juramento y el estudio de un eventual pedido de desafuero no podrán ser distintas.

“Lo correcto es que se integre la nueva cámara de acuerdo con la voluntad popular oficializada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mediante la proclamación de los electos, y luego se proceda a resolver los pedidos de desafuero que fueren presentados por los jueces penales respectivos”, refirió Lezcano Claude.

El ex magistrado expuso como incorrectas las posiciones que sostienen que Esquivel no debe ser convocado por estar privado de su libertad. También cuestionó que habiéndose convocado a los 45 senadores proclamados y luego ante la ausencia, considerar como abandono del cargo y llamar al que sigue en la lista de titulares del mismo partido para que asuma la banca. “En este caso la presidencia de la nueva cámara se lava las manos y consiente que un tercero incompetente (el juez penal) modifique la decisión de la Justicia Electoral y, por ende, la composición del cuerpo legislativo, al mantener la prisión preventiva que impide la concurrencia”, apuntó.

Inmunidad. Lezcano Claude aclaró que todas las inmunidades de los legisladores están establecidas para beneficio del órgano, es decir, el Congreso, y no para cada diputado o senador de forma individual, lo que significa que no están protegidos ante una responsabilidad penal o civil, sino solo en su libertad de expresión, por tener inmunidad de opinión. Del mismo modo, la inmunidad de detención se da para que las cámaras funcionen y estén protegidas ante una eventual detención arbitraria, por ejemplo, de un cierto número de legisladores buscando impedir el cuórum o alterar la voluntad de las cámaras afectando el sentido de las votaciones. La tercera es la inmunidad de proceso penal, que se da para evitar lo ya señalado anteriormente, por eso es necesario que la cámara autorice el desafuero.

Mbururu. El ex ministro de la Corte afirmó que desde el momento de la proclamación de Esquivel, por su condición de senador electo, su prisión pasó a ser inconstitucional por lo que debe ser revocada y su desafuero tratarse a partir del 1 de julio.

Erico. El cartista está en el mismo escenario que Esquivel, gozando de inmunidad de detención y de proceso. El hecho de que siga su caso es decisión de la Cámara de Senadores y por tanto solo podrá tratarse su desafuero desde el 1 julio. Lezcano Claude reconoció que el desafuero otorgado en Diputados no es de utilidad.

Lezcano Claude fue tajante al decir que el presidente de la Cámara de Senadores no tiene atribución de modificar la lista de senadores electos y proclamados, es decir, no puede no convocar a un senador para jurar o llamar al siguiente de la lista, lo que es facultad solo del TSJE.



La exclusión de un senador electo del juramento constituirá un acto arbitrario y por ende inconstitucional.

Luis Lezcano Claude,

ex ministro de la Corte.