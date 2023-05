Erico niega vínculo que le atribuye Fiscalía con Marset y Tío Rico

Uno de los argumentos de la imputación es que el diputado tendría vínculos con el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, recientemente extraditado al país, ambos investigados en el marco del operativo A Ultranza.

Fue consultado al respecto y respondió que no tiene ninguna relación comercial con ninguna de esas dos personas. "Si hubiera tenido, hoy en día ya estaría adentro", espetó el legislador a la prensa.

De acuerdo con los primeros informes del operativo A Ultranza, Marset, cuando se radicó en Paraguay, jugó en el club Deportivo Capiatá hasta mayo del 2021 pagando USD 10.000 supuestamente para usar la camiseta del número 10 bajo la presidencia en ese entonces de Erico Galeano.

Sin embargo, en un momento de la conferencia, el legislador sostuvo que en aquella época había pedido permiso a la presidencia por problemas de salud y el vicepresidente había asumido el control total de la institución deportiva.

La imputación en su contra menciona que un inmueble situado en Altos, en el condominio Aqua Village, que no fue incluido en su declaración jurada como diputado (2018), fue comprado por USD 21.599 en febrero de 2013 y luego vendido en 2020 por USD 1 millón.

Presumiblemente, el contrato de la adquisición fue simulado a nombre de Hugo González Ramos (también imputado por narcotráfico y asociación criminal en la causa A Ultranza), pero el verdadero comprador habría sido Miguel Ángel Insfrán.

Sobre este punto, el Ministerio Público vincula al supuesto narco recientemente extraditado al país con Sebastián Marset, señalando que ambos formaron una organización criminal transnacional en 2020 en el territorio nacional, que habría enviado cargas de cocaína al exterior.

"Es decir, el señor Erico Galeano recibió –en efectivo– la suma de USD 1.000.000, proveniente del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, cuya ganancia la obtuvo Miguel Ángel Insfrán Galeano", reza el documento de la Fiscalía.

No obstante, el diputado imputado alegó en la conferencia de prensa de esta jornada que no acepta los cargos por ser inimputable y asegurando que no renunciará a su inmunidad como parlamentario. Alegó que la imputación se trata de una persecución política.

Dijo que se pondría a disposición de la Justicia cuando considere que sea el tiempo y en otra oportunidad especificó que será tras asumir su cargo de senador electo.