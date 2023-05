Erico debe ser desaforado en nuevo Senado, es la postura de cartistas

Indicó que esta línea obedece a la postura del presidente electo Santiago Peña, quien pidió a Galeano que se someta a la Justicia, y afirmó que esa sería la posición de los 11 senadores cartistas. “Apoyamos la decisión firme del presidente electo Santiago Peña de que se ponga a disposición de la Justicia”, expuso.

Igualmente, el legislador adelantó que esa es su postura particular, ya que prefirió no hablar en nombre de la futura bancada. “No estamos a favor de la impunidad”, resaltó.

Maidana indicó que el argumento jurídico para defender los fueros se basa en el artículo 191 de la Constitución Nacional. “No hay impedimento para que jure porque fue electo y proclamado”, subrayó.

El diputado aclaró que la postura obedece solo a la legislación sobre los fueros, y que no entran a juzgar la gravedad de los hechos punibles investigados. “Son graves y deben ser investigados, no estamos a favor de la impunidad. Pero los fueros no los inventamos nosotros. Nació en la Edad Media, las monarquías europeas, y en la Constitución Nacional de 1992 fueron establecidos. Queremos que se aplique, por una cuestión jurídica, no política”, apuntó.

DIFERENCIA CON MBURURU. La mayoría de los miembros de Honor Colorado se posicionaron a favor de que el senador electo de Cruzada Nacional, Rafael Esquivel, alias Mbururu, no tome juramento. Esto debido a que está procesado por un caso de abuso sexual.

Sin embargo, siendo que Galeano también afronta una imputación, en el seno del cartismo no consideran que no deba jurar. Maidana explicó que la diferencia es que Mbururu está privado de su libertad, y que si el juez le otorga libertad ambulatoria, no habrá motivos para que no jure.

En ese sentido, anticipó una nueva discusión jurídica para el Legislativo, que es la figura del permiso para los legisladores.

Recordó que solo pueden solicitar permiso los parlamentarios que deban asumir como ministros o embajadores. No obstante, señaló que hay un antecedente con el caso de Feliciano Martínez, quien por problemas de salud le fue otorgado el permiso, incluso con goce de sueldo.

Otros pedidos de permiso se dieron en los casos de Miguel Cuevas y Ulises Quintana, mientras cumplían con prisión preventiva. También de Fernando Lugo, por problemas de salud. “Si Mbururu está preso se debe tomar una decisión política más que jurídica, sobre las ausencias. Si no aparece en tres sesiones consecutivas, se tendrá que llamar al siguiente de la lista de su partido”, concluyó.



