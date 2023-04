A seis años de aquel 1 de abril de 2017, en cuya madrugada la Policía del entonces Gobierno del ex presidente Horacio Cartes atropelló la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), luego de un intento en el Congreso de aprobar una enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, don Fidelino Quintana, padre del joven víctima fatal de aquella madrugada, Rodrigo Quintana, en entrevista con Última Hora, reveló que los cartistas habían insinuado ayuda a cambio de su silencio, ya que le habían enviado un emisario que dijo que el propio presidente Cartes buscaba hablar con él, invitación que rechazó de plano. De hecho, culpa directamente al ex presidente Cartes de ser autor intelectual del asesinato de su hijo, así como también su primer anillo político. Apuntó al llanismo de ser una sucursal cartista en el partido. El padre de Rodrigo Quintana añadió que la familia tiene cifradas sus esperanzas en la nueva Fiscalía a cargo de Emiliano Rolón. Considera que un trabajo serio debería integrar el cruce de llamadas al expediente del atropello del PLRA y posterior asesinato de Rodrigo Quintana.

–¿Cómo fue aquel fatídico día que marcó un episodio negro en la transición democrática y, por supuesto, enlutó a su familia?

–Recuerdo que esa tarde (del 31 de marzo) él estaba trabajando, pero desde el jueves ya quería venir a Asunción para la manifestación y sus amigos no le querían acompañar; estaba enojado y dijo que si no lo acompañaban igual iba a venir solo. Nosotros queremos justicia, pero aquí estamos luchando. Es difícil sin justicia, son seis años que no tenemos respuestas.

–Usted, ¿a quién apunta como autor del crimen o quiénes considera que fueron los que dieron la orden?

–Acá están involucrados directamente Horacio Cartes, Blas Llano, José Ortiz y Críspulo Sotelo. Son los que dieron la orden y hay varias llamadas.

–Aun con esa denuncia pública que ya manifestó en más de una oportunidad, ¿qué hizo la Fiscalía?

–Nosotros sabíamos más o menos a quién nos enfrentábamos, sabía que era un caso muy difícil para que se haga justicia porque Cartes estaba en su apogeo cuando eso y la entonces fiscala le rendía pleitesía.

–¿Recibió usted alguna vez algún mensaje del entonces gobierno al cual culpa de este asesinato?

–Ofrecimiento directo no, pero a 15 días del fallecimiento de Rodrigo, Horacio Cartes mandó un emisario, quien me dijo que el propio ex presidente quería ir a mi casa a hablar conmigo, y no acepté. Luego recibí de Sotelo un ofrecimiento porque aquí tiene una propiedad y suele pasar por La Colmena y quería llegar a mi casa. También dije que no. Eso es por algo o para qué quiere hablar, sino es para tener una injerencia.

–¿Cree usted que con esta nueva Fiscalía se dará la importancia debida al caso y finalmente se castigará a los responsables?

–Como papá de Rodrigo yo le pido al fiscal Emiliano Rolón que cumpla su papel, su rol. Esto para todos, no pido privilegio para Rodrigo, solo que se haga justicia. Hasta hoy día desde ese suceso no avanzó nada. Ahora tenemos expectativas con los cambios que hay en la justicia. Es más, me gustaría hablarle frente a frente (al fiscal general del Estado) porque tenemos mucha fe en que va resolver muchos problemas.

–En este caso también se mencionaba que la madre de su nieta, ex pareja de Rodrigo, había inclinado el caso judicial en favor de los supuestos implicados y con ello dado una mano al ex gobierno de Cartes. ¿Cómo se dio esto?

–Sí. A mi nieta no la vemos más porque ellos están en contra de todo este proceso porque se pusieron a favor de los cartistas por plata. Es por eso que salió el policía (Gustavo Florentín, quien había apretado el gatillo contra Rodrigo), y se cumplieron los cinco años entre chicana y chicana. No tenemos prácticamente nada en el caso. Aun así, estamos luchando y no vamos a parar.

–Además de que la Fiscalía remueva el caso, ¿tiene esperanza de que con un cambio de gobierno también puedan visibilizarse este y otros tantos casos de la ciudadanía?

–Tenemos mucha esperanza que con esta nueva era que está empezando que la cosa va a cambiar. El Paraguay está muy mal, no hay justicia. Estamos muy mal. Nosotros pensamos que debe haber un nuevo Gobierno, porque si no hay cambios, hay poca esperanza en la economía. Ni en la justicia no va a cambiar nada si de nuevo llegan a ganar los “coloretes”, que es como yo les llamo porque los que están no son colorados. En ese partido hay mucha gente buena, pero me apena tener que decir que hoy los que están empotrados son coloretes, no colorados, porque no les interesa lo que sufre el pueblo.

–¿También dentro de su partido sigue habiendo gente que tuvo injerencia en lo que pasó con Rodrigo?

–Claro que sí. Allí están los Llano, ellos son cartistas. Así fue y sigue siendo hasta ahora.

–¿En la causa de Rodrigo alguna vez sintió que el partido le haya soltado la mano?

–Siempre tuvimos el apoyo partidario necesario. En ese sentido, no hay queja. Ellos nos sostienen moralmente y también el partido puso abogados con lo que nos ayudan mucho, si bien no económicamente, pero siempre están sosteniéndonos moral y espiritualmente. Efraín siempre viene en mi casa, no solo en el aniversario.

–A raíz de los sucesos de marzo y abril de hace 6 años, también a jóvenes de su partido, la Justicia tuvo en la mira. Eran amigos de Rodrigo...

–Así es, tampoco los acompañó la Justicia, fueron víctimas, pero así como siempre pasa. Dentro de este caso no hay justicia para nadie. No solamente para Rodrigo no hay justicia, sino para nadie en este país. Lastimosamente falta mucho para que podamos tener esperanzas en las instituciones que deben impartir justicia.

–¿Cómo participa en esta nueva contienda electoral? ¿Lo hace como candidato o apoya a su sector desde otro lugar?

–Estoy participando en mi comunidad, en La Colmena, en las compañías les conozco a todos. Había empezado a dejar la militancia y le había dejado a Rodrigo. Yo estoy enfermo, soy diabético y dependiente de insulina, por eso solo activo donde puedo que es mi comunidad.

–Si hay alternancia política, ¿cómo cree eso repercutirá en la actual situación en la que se encuentra el país?

–Esta es la oportunidad del pueblo paraguayo para que podamos cambiar el rumbo del país. Estamos muy mal. Nuestras instituciones no funcionan y por eso vienen desde afuera a señalarnos lo que nosotros no hacemos (por la designación de significativamente corruptos a Horacio Cartes y Hugo Velázquez por parte de los EEUU).

–¿Está pendiente del caso de Cartes? Y de ser así, ¿qué espera que suceda con el ex mandatario?

–Estoy seguro de que si Cartes se va preso, esto va a cambiar, porque si de algo estoy seguro es que él es el que está sosteniendo todo. Creo que ahora, con las sanciones y las intervenciones a sus empresas y a su tabacalera, está perdiendo fuerza este hombre. Debería estar en al cárcel y no importa si se va o se queda preso aquí. Este tipo debe pagar por todo lo que ha hecho y tiene que pagarlo caro.