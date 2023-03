Es por ello que dio instrucciones para que estas relaciones y los temas con Paraguay sean bien cuidados y tratados, teniendo en cuenta la hermandad y amistad que siempre existieron. Entre los temas bilaterales están la tarifa de Itaipú, la revisión del Anexo C, la lucha contra el crimen organizado y las relaciones comerciales. Otros puntos también fueron abordados, tales como la apertura nuevamente del Brasil al mundo y a la región, los desafíos en el Mercosur y las negociaciones con otros países y bloques comerciales, como la Unión Europea.

-En la relación bilateral de Brasil y Paraguay el tema más importante para Paraguay es el de Itaipú. Se terminó de pagar la deuda y ahora viene una nueva etapa: la revisión del Anexo C. Aparentemente hay como dos posiciones diferentes. Brasil quiere bajar la tarifa y Paraguay mantenerla para obtener una renta energética. Desde el Paraguay se tiene la percepción de que el Gobierno de Lula puede ser más sensible a las pretensiones de Paraguay. ¿Cómo ve este tema dentro de Brasil? ¿Cómo ve el proceso de negociación y a la factibilidad política de llegar a un acuerdo cuya aprobación sea posible en ambos Congresos?

-Yo creo que en primer lugar debemos felicitarnos por tener la firma del Tratado que permitió la construcción de la hidroeléctrica, celebrar los 50 años, celebrar el hecho de que 50 años después continúa siendo la represa más importante del mundo.

Es algo fantástico que en 50 años no haya sido superada por otras. Y también celebrar el impacto positivo que tuvo Itaipú en los dos países, en las economías de los dos países e inclusive en las regiones vecinas de los países, a ambos lados del río Paraná.

Del lado paraguayo es fantástico ver las inversiones que fueron hechas, proyectos ambientales, proyectos sociales, es muy positivo. Creo que a la luz de estos hechos, que son todos muy positivos, vamos a conversar llegado el momento, todo dentro de lo que establece el Tratado. Seguramente llegaremos a buen tiempo, lo anotado a la revisión del Anexo C debe ser sometido al Congreso. Estoy seguro de que el Legislativo, los diputados, senadores todos tienen conciencia de la importancia de Itaipú para la economía de los dos países.

La contribución y la participación de Itaipú en la matriz energética brasileña es un elemento importantísimo para que esa matriz sea tan limpia y que sea un ejemplo al mundo. Nosotros tenemos una matriz limpia y verde, yo creo que todo esto es muy positivo en el balance final en favor de la Itaipú.

-Ahora, esta renegociación del Anexo C va a llevar su tiempo, tiempo de negociar, tiempo de las aprobaciones en los dos Congresos y mientras tanto parece que hay un impasse de nuevo, como en el año anterior, en la aprobación de la tarifa para este año. Ya estamos en marzo y todavía sin una tarifa acordada y eso genera una situación bastante irregular. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo en la tarifa en un plazo corto?

-Yo creo que sería negativo si no hubiera disposición de los dos lados, pero como nosotros vamos a conversar y negociar, yo no veo ninguna dificultad, pues toda negociación requiere su tiempo y el Gobierno del presidente Lula tomó posesión y empezó a trabajar hace dos meses, y estamos alrededor de todos los procesos y exámenes de las situaciones. Vamos a empezar en el tiempo adecuado y también existen en el propio Anexo C del Tratado de Itaipú datos específicos del inicio de las conversaciones para su actualización. Estamos dentro de ese plazo y estoy seguro de que vamos lograr encontrar soluciones que cubran también el inicio de este año y estoy seguro que a lo largo del año llegaremos a un buen término en estas conversaciones.

-Paraguay está viviendo un avance, aparentemente imparable, del crimen organizado. Antes era un problema en la frontera y hoy se encuentra presente en todo el país. Las principales organizaciones criminales son brasileñas, como el PCC y el Comando Vermelho. ¿Cómo está el tema de la cooperación entre los dos países para enfrentar este flagelo? ¿Qué más se puede hacer para evitar que este problema siga creciendo?

-Tenemos que combatir el crimen organizado en cualquier lugar o zona que sea, pero tenemos un programa de articulación y cooperación de la Policía Federal Brasileña con las autoridades paraguayas que han conducido a resultados durante nuestras reuniones. Uno de los ítems es justamente este de cooperación policial, registrando el éxito alcanzado por este programa hasta ahora. Las informaciones que yo recibí son muy positivas de esa cooperación, de esa interacción entre las policías y los órganos policiales de ambos lados. Esto lógicamente es una forma de combate y de eliminación, cuanto más efectivo sea, será mejor. Pero también son fenómenos que son diferentes en cada sociedad, pero son fenómenos que suceden siempre y que deben ser combatidos por las autoridades policiales.

-En cuanto al tema económico, el desarrollo del Paraguay depende en forma importante de su integración a las cadenas industriales del Brasil. Esta integración se ha dado con mucha fuerza en los últimos años. Nos preocupa que esta ola de proteccionismo que se observa en el mundo llegue al Brasil. ¿Cómo ve el Gobierno del presidente Lula el riesgo de que el nacionalismo y el proteccionismo puedan impedir o reducir el avance de esta integración?

-Yo creo que es muy importante la integración, sin ninguna duda, y es fundamental para varias áreas y para varios sectores. No creo que haya una protección específica dentro del Brasil. La orientación dada por el presidente Lula, en su tercer mandato, es de integración, cada vez más integración, asociación y fortalecimiento del Mercosur. Para que eso suceda no puede haber proteccionismo dentro de este grupo, porque la orientación de él es que “sin el Mercosur todos nosotros perdemos fuerza y valor”, y da mucha satisfacción el de haber avanzado en una tarea que nos propusimos, cuando vemos que, en las partes más distantes del mundo, en Asia, por ejemplo, hay un gran interés por el Grupo, por el conjunto y eso agrega valor y hay un gran interés.

Yo acabo de llegar de la India, de la reunión con el G20, donde vi que los países querían negociar, países de todas las dimensiones en Asia que tienen interés y nos buscaban para iniciar negociaciones con el Mercosur. Entonces yo creo que eso es de gran valor, un gran activo que nosotros tenemos con estos países para que puedan fortalecer al grupo y profundizar toda la integración para que hagamos fase a esa demanda externa.

-Con el gobierno del presidente Lula, el Brasil hoy vuelve con una política diferente y busca romper ese aislamiento del mundo que tuvo el gobierno de Bolsonaro. Pero el mundo es hoy muy diferente, tenemos la guerra de Rusia y Ucrania y la tensión cada vez mayor entre las dos superpotencias. Los países de América Latina nos encontramos en un dilema: con los países occidentales compartimos los valores de la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos, pero con los países del Asia nuestro interés económico de recibir sus inversiones y acceder a sus mercados. ¿Cómo va a enfrentar este dilema el gobierno de Lula?

-La elección del presidente Lula representa un gran cambio en la política brasileña y él dio, desde el inicio, instrucciones de que deberíamos recuperar espacios y reconstruir los puentes que él había construido durante los 8 años de su mandato anterior.

La gran novedad es que Brasil está de vuelta en el escenario internacional al salir de su alto nivel de aislamiento y volver a tener contacto con países con los que dejamos de tener por cuestiones de ideología. Porque pensaban diferente, porque los gobernantes tenían posiciones políticas diferentes y nuestra intención hoy es tener un diálogo, estar presentes y conversar.

Ahora la clave de todo esto es el interés nacional del Brasil. Tenemos, por un lado, relaciones antiguas con los Estados Unidos, el año que viene completamos 200 años de reconocimiento de nuestra independencia y del establecimiento de las relaciones diplomáticas con ellos. Por otro lado, tenemos también excelentes relaciones con otros países, por ejemplo, con la China, que desde hace 11 años es nuestro mayor socio comercial. Hoy el comercio con China es casi el doble que con los EEUU. Eso es muy importante. Pero nosotros hablamos, tenemos relaciones y estamos abiertos a contactos con todos los países, independientemente de la posición política. Nosotros no queremos vivir en un clima de guerra fría en la que estábamos; tenemos relaciones con todos y vamos a llevar siempre en cuenta los intereses nacionales. Esta es la orientación. Los principios que orientan nuestra política externa se encuentran en la Constitución brasileña. Estos principios son la no intervención en asuntos de otros Estados, el respeto a los derechos humanos, promover el multilateralismo y fomentar la integración latinoamericana. En el inicio de la Constitución brasileña están establecidos esos principios y esa será siempre la orientación.

-En este entorno internacional tan complicado, un Mercosur que funcione adecuadamente puede ser de gran utilidad para los países que lo integran. ¿Cómo observa el Brasil el deseo del Uruguay de transformar y modernizar el Mercosur? Incluso el mismo Brasil en el pasado hablaba de un Mercosur donde la integración de los países se podía dar a diferentes velocidades. ¿Cómo ve el futuro del Mercosur?. ¿Qué cambios cree usted deberían realizarse?

-El futuro del Mercosur es visto como una gran oportunidad para avanzar. El presidente Lula ya dijo varias veces que el Mercosur es un mecanismo importante y fundamental para la inserción internacional no solo del Brasil, sino también con los países miembros. Creemos que es necesario profundizar el Mercosur, fortalecerlo y después promover acuerdos comerciales con otras áreas, negociando con otros países. Durante el último año de la presidencia del Paraguay en el Mercosur las negociaciones con Singapur han avanzado mucho, existen también otras relaciones encaminadas. Con la nueva presidencia del Brasil este año seguiremos negociando en bloque con otros países. Nosotros creemos que cuanto más profundizamos el funcionamiento del Mercosur, promoviendo la integración de la infraestructura básica de los países, la infraestructura ferroviaria, la infraestructura vial y la de comunicaciones, cuanto más hagamos eso, más fortalecido estará el Mercosur y mejor podremos insertarnos en el mundo, podremos negociar mejor y ser más atractivos para que otros países quieran negociar con nosotros.

-¿Cuál es el futuro del acuerdo con la Unión Europea? ¿Cómo ve su aprobación en el Brasil?

-Es un acuerdo muy importante, que crea excelentes posibilidades; hay muchos críticos en varios países, pero yo creo que el acuerdo es un paso importante y crea excelentes posibilidades para los países del Mercosur.

Personalmente no conozco los detalles técnicos de la negociación que fue cerrada por el gobierno anterior del Brasil. No tengo conocimiento, pero estamos manteniendo reuniones con los socios del Mercosur, ahora bajo la presidencia de Argentina, para revisar el acuerdo y ajustar las condiciones.

-¿Esos ajustes requerirían nuevas negociaciones con la Unión Europea?

-No creo, no sé. Creo que estamos creando condiciones para llegar a la Unión Europea, ya tenemos, ya recibimos los famosas Side Letters (acuerdos complementarios) que tratan con detalles, inclusive del medioambiente, y a partir de allí debemos empezar a hablar y finalizar estos puntos con la Unión Europea para concretar la firma. Esperamos que sea ahora durante la presidencia de Argentina o próximamente en la presidencia de Brasil. Nos gustaría mucho que pudiese haber progreso.

-¿Algún mensaje final, canciller Mauro Vieira?

-El mensaje es de la importancia de nuestra relación bilateral. Brasil y Paraguay son países que, más que socios, son hermanos y el presidente Lula tiene gran interés en la relación con Paraguay. Tiene gran aprecio por este país, donde tiene muchos amigos y él ya dio las instrucciones y quiere que las relaciones sean muy bien cuidadas, sean muy bien tratadas bilateralmente y en el ámbito del Mercosur también.