"Mientras el Congreso siga eligiendo a la Corte es difícil despolitizar la Justicia"

-Finalmente, Antonio Fretes cumplió su mandato como ministro de la Corte. Después de 21 años deja el cargo con varios cuestionamientos.

-Realmente lo que deja o lo que no deja Antonio Fretes vamos a saber con el transcurso de los días. Además de los problemas que ya conocemos, no sabemos qué más hay o qué no hay. Se habla del manejo de muchas direcciones muy importantes a nivel de la Corte Suprema. Podríamos llegar a sorprendernos o no con algunas cuestiones.

-¿Cree que se pueda hacer una auditoría y el resultado se dé a conocer a la ciudadanía?

-La verdad que no creo que la Corte haga una auditoría de la gestión de un ministro que se fue, salvo que surjan esas cosas por sí solas. Hacer una auditoría a nivel del Registro de la Propiedad y del Registro del Automotor va a ser un trabajo inmenso y se va a necesitar de una inmensidad de recursos humanos, y no creo que la Corte tenga las condiciones de poder hacer eso.

-Son instancias donde hay mucho dinero, control y corrupción.

-Allí no solamente hablamos de dinero en el manejo del Registro. El problema es que allí se maneja nuestra seguridad jurídica. Desde el Registro de la Propiedad se manejan inmuebles, la propiedad de los inmuebles. ¿Cuántos inmuebles hay en Paraguay que no son reclamados por sus propietarios porque fallecieron; porque son extranjeros o son propiedades rurales que tuvieron algún inconveniente? La gente en alguna oportunidad se acerca a consultar sobre los títulos y aparece que los propietarios son terceras personas. Además están los inmuebles que pertenecen a bancos en liquidación o cuestiones como esas.

-Son focos de mucha corrupción interna.

-Siempre se habló muy mal en el tribunal de eso. Evidentemente sí (hay alta corrupción). El comentario es así. Hay casos que conocemos. Aparecen fianzas otorgadas en el ámbito penal donde el título de propiedad que se presenta del inmueble para ser otorgado en fianza, en principio está todo correcto, pero cuando se hacen las consultas en el Registro de Propiedad resulta que el título no corresponde a la realidad de los hechos que aparecen asentados, ya sea en dimensiones, propietario, etc. Mucha gente se llevó una ingrata sorpresa cuando su inmueble aparecía con nombre de terceros. Esas son las sorpresas con las que nos podemos llevar todavía.

-¿Qué hay que hacer para mejorar el sistema de justicia en Paraguay?

-Tenemos que erradicar la corrupción, pero de la noche a la mañana no podemos hacer. Hay que entender y hay que aprender de países que ya pasaron por esto. Hace 15 o 20 años atrás se escuchaba que los europeos venían y se asentaban en Paraguay o Argentina por problemas fiscales. Había persecución en esos países. Hay que entender que el pago de impuestos debe apuntar a formalizar el país. A través de estas cuestiones impositivas se puede saber el caudal económico de una persona para adquirir o no ciertos bienes. Si seguimos en la informalidad es más difícil saber si una persona puede o no adquirir ciertos bienes. Es clave el Impuesto a la Renta Personal.

-Quedó una sensación de frustración ciudadana ante la imposibilidad de sacar a Fretes vía juicio político tras los cuestionamientos. ¿Es posible despolitizar el Poder Judicial?

-Es difícil así como está concebido. Mientras los parlamentarios sean los que eligen al nuevo ministro de la Corte siempre habrá una importante dependencia política. Urge hacer un cambio profundo. ¿Cuál es mejor o peor?, pero si me preguntás cómo desprendemos el ámbito judicial de la política, así como está concebido actualmente el Poder Judicial, es muy difícil.

-El futuro ministro de la Corte ocupará un lugar de una persona muy cuestionada. ¿Eso es un peso extra para el que será elegido?

-Se sentará un nuevo ministro que no conoce la casa. Lo primero que debe ver es cómo se maneja la casa desde adentro. Es fácil decir que la ley dice esto, la Constitución lo otro. Hay que saber cómo es el manejo, los recursos humanos con que cuenta. Esto es un Tribunal, la Sala Constitucional donde irá el ministro. Hay que ver cómo “ara la tierra”, qué tiene en común con los compañeros que ya conocen más que el nuevo. Tengo confianza en los dos ministros que están en la Sala Constitucional (César Diesel y Víctor Ríos.). Son personas íntegras. Es una cuestión que puedan congeniar y sobre todo ir poniendo al día los despachos por las moras que tiene esa Sala. Es la Sala más morosa de la Corte.

-Cree que puede avanzar el cambio en el Ministerio Público con Emiliano Rolón?

-Si Rolón tiene a su alcance los elementos, algo estará haciendo. Por lo menos estará indagando lo que pasó y no pasó. Emiliano Rolón es un brillante magistrado. Espero buena predisposición, buen trabajo, mucha seriedad y mucha honestidad. Siempre fue un magistrado muy honesto.

-Hay casos emblemáticos congelados en la Fiscalía.

-No sé si la palabra es congelada. Tiene muchos casos que están ahí y no sabemos en qué estado están. No sabemos si se hizo algo o no se hizo nada. Si se hizo mucho o se hizo poco. Eso no sabemos. A partir de que se tenga un conocimiento acabado en qué estado están esas causas emblemáticas, podemos afirmar si están congeladas. A lo mejor en algunas se hicieron muchas diligencias y en otras no se hizo nada. Por eso la transparencia es fundamental para que podamos evaluar con un criterio de seriedad. En la causa, A, B y C sí se hizo algo y no se llegó a nada.

-¿Cómo hacer que se pueda llegar a una transparencia?

-Lo que hace el Ministerio Público va a depender de Rolón. Si su política es de puertas abiertas, entonces sí. De lo contrario, estaremos nuevamente con un problema de que vamos a suponer las cosas. Y las suposiciones no son buenas.