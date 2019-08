Entregaron cuerpo del niño sin órganos, dice la familia

Las abuelas del niño de 2 años que falleció, según la denuncia, por una supuesta negligencia del Sanatorio Migone, indicaron que el cuerpo sin vida del pequeño fue entregado a los familiares sin órganos. El abogado Ricardo Cuevas indicó que no se realizó autopsia forense en la Morgue Judicial del Ministerio Público, y desde Fiscalía informaron que convocaran a una junta médica que colabore en la investigación de la causa de muerte.

Ayer declararon ante los fiscales Óscar Delfino y Belinda Bobadilla, dando detalles de todo lo que ocurrió el martes pasado cuando llevaron a su hijo a consultar de urgencia por un cuadro respiratorio febril en el mencionado centro asistencial, y de donde lo retiraron más tarde ya sin vida.

Los padres prefirieron no dar entrevista a los medios tras la declaración que duró aproximadamente cuatro horas. Quienes contaron los detalles fueron las abuelas del niño, y una de ellas relató la horrenda escena que vio cuando retiró a su nieto de la morgue del Migone.

“Entré yo a la morgue a retirar el cuerpo, y para no sacarlo así agarre una sábana, y al traer la sábana veo dos recipientes de plástico llenos de órganos; me asusté, pero no pensé que serían de mi nieto. Si hubiese sabido, agarraba los dos… Eran los órganos de mi nieto”, dijo la abuela.

En medio del shock y del dolor, la familia había firmado una autorización al sanatorio para que se realice la autopsia allí, explicó el abogado Julio Godoy. El cuerpo del niño entregado a los familiares no contaba más con los órganos, y según el abogado Cuevas la Fiscalía no pudo hacer una autopsia forense.

Godoy por su parte explicó que la autopsia que realizó el Migone es una autopsia clínica que determina la causa de muerte, pero que lo que se necesitaba era una autopsia forense que concluye no solo la causa sino también la consecuencia, y eso se realiza en la Morgue Judicial.

Desde la Fiscalía informaron que los fiscales convocaran a una junta médica, donde deberán estar los médicos que realizaron la autopsia en el Migone.

Se constituyen los del MSPAutoridades de la Superintendencia de Salud se constituyeron en el Sanatorio Migone ayer. Así lo confirmó Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública. “En una primera etapa evalúan la cuestión documental y luego van a hacer un trabajo riguroso y profesional, que fue la indicación que les dimos”, informó a Radio Monumental.Explicó que se verificarán las instalaciones, los equipos con que cuenta, y si condicen con los servicios que el centro asistencial privado ofrece a sus asegurados.