Entre reclamos y apoyo de hurreros, Nenecho defiende informe de gestión

Funcionarios. ¿Dónde están los más de 8.000 funcionarios? fue una de las preguntas ciudadanas al intendente. A la consulta acompañó la indignación, que se reflejó en los rostros de una gran cantidad de los presentes en el auditorio.

El jefe comunal dijo que es un “tabú” que se menciona y discurso populista que el Municipio puede funcionar solo con 2.000 funcionarios. Sostuvo que eso implicaría tercerizar los servicios y el costo final para el contribuyente sería de cinco veces más. “Los 8.000 funcionarios no están todos en el palacete. Están distribuidos en las distintas dependencias”.

Nenecho no dio nombres de los directores que anunció serían cambiados.

Reclamos. El ambiente se volvió tenso cuando representantes de la comisión de la zona de Yukyty realizaron reclamos por falta de seguridad y limpieza. En la mayoría de las otras comisiones hay seguidores de Nenecho por lo que empezaron los insultos. Ante cada respuesta de Nenecho a dicha comisión, los hurreros celebraban con silbidos y aplausos.

Mariela Reyes, de la comisión vecinal Joasy'y, mostró al intendente un extenso bibliorato sobre notas de pedidos de limpieza, reparación y fumigación de sumidero y recapado que, asegura, no tuvieron respuesta. “Fui hasta la dirección de Vialidad, me reciben, pero me dicen que se come todo el cemento. No pueden irse, nadie controla. ¿Sabe cuántos expedientes pendientes tiene el centro municipal N° 4, quién es el encargado entre tus hurreros que controla eso?”, expresó mientras era abucheada.

Área verde. Sobre la consulta respecto al pésimo estado de las plazas, Rodríguez se excusó con que existen años de dejadez de administraciones anteriores y los robos de cableados de iluminación y de mobiliarios, por lo que exigen el acompañamiento de las instituciones para la seguridad. Señaló que proyectan la recuperación de varias plazas y los padrinazgos con el sector privado.

Los paseos centrales sucios fue otro reclamo. Nenecho indicó que es una cuestión que pasa por la falta de organización y también por la conciencia.



