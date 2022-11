Entre los sudamericanos, Ecuador sacudió el ambiente

De trabajo silencioso e incluso soportando duras críticas de entrada en plena clasificatorias al mundial, Gustavo Alfaro fue consolidando un grupo homogéneo y solidario exponiendo un fútbol sobrio y con objetivos bien firmes. Su debut en el mundial fue el fiel ejemplo de lo expuesto, no tuvo obstáculo para vencer al anfitrión, adueñándose del campo y con tres puntos que le permitieron arrancar con sobrado éxito.Su segunda presentación y contando siempre con Enner Valencia como figura excluyente (el delantero suma 6 tantos en 5 cotejos mundialistas, superando a otras figuras que hicieron historia como Garrincha, Raúl y Romario), igualó con Países Bajos empatando a uno, otorgándole una ventaja para definir la serie, puesto que le basta la igualdad mañana ante Senegal para clasificar a octavos. Su momento actual en la serie le permite, como consecuencia de la producción alcanzada, darles horas libres a los jugadores para compartir en familia y lograr emocionalmente una tranquilidad tan necesaria y justa a la vez. En lo estrictamente futbolístico y para lo que viene, el estratega no se moverá de su estilo señalando que “será un juego con mucha fuerza, una batalla” concluyó. En cuanto hace a la afición ecuatoriana el ambiente que se vive es espléndido en esta su cuarta participación, teniendo como antecedentes el haber estado en Corea – Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.El gran candidatoBrasil que viene de vencer a Serbia por 2 - 0 medirá a Suiza que ganó de entrada a Camerún 1 - 0. Tite no podrá contar con Neymar, quien sufriera un golpe en uno de los tobillos excluyéndolo de la primera fase. De todas maneras, las variantes con que cuenta el DT son abundantes y ante un plantel tan rico en capacidad no tendría inconvenientes en encontrar el reemplazante. En la última práctica, los medios dan cuenta que para el compromiso ante los lusos del día de hoy es Fred el que más posibilidades tiene de arrancar y por su parte en la defensa Militão sustituirá al lateral Danilo.Con respecto a la funcionalidad de su escuadra el orientador brasileño enfatizó que no se moverá de su esquema, convencido plenamente que posee una estrategia ofensiva de primer nivel ya plenamente expuesta en las rondas eliminatorias con una apabullante producción de goles. Esta segunda presentación brasileña será observada con enorme atención puesto que la Verdeamarela de entrada se erigió en un gran candidato a llevarse la corona. Volviendo a su oponente de turno, Suiza, en la previa no era el favorito ante Camerún, llevándose el triunfo.ReprochesUruguay que también forma parte de la cartelera de hoy, sintió reproches de la prensa charrúa por su escasa gestión ante Corea del Sur, incluso el entrenador modificará el sistema con cambios en la conformación de su equipo. Diego Alonso salió al cruce apuntando “no hay jugadores intocables, creo que en estos once meses he dado muestras de poner a los que yo considero, analizando variantes y posibilidades” enfatizando que “siempre analizamos posibilidades puesto que cada partido es una historia distinta y todos los jugadores tienen la oportunidad de participar… lo que garantizo siempre es que pongo a los que están en mejores condiciones”.En verdad, y para nuestra opinión, habrá que ver qué tal es el desenvolvimiento de Uruguay ante un adversario de tanto fuste como es Portugal que de entrada se llevó la victoria ante Ghana por 3 - 2 en una confrontación durísima y sin concesiones de partes. Esta prueba que se viene es categórica para saber efectivamente donde pisa la Celeste, que para alcanzar el mundial debió superar una etapa complicada, destituyendo al mismo Tabárez quien por años estuviera al frente de la escuadra Uruguaya.AlivioArgentina respira con mayor alivio tras derrotar 2 - 0 a México en un duelo que despertó una gran expectativa, atendiendo la inesperada caída albiceleste contra Arabia Saudita en su primera presentación. La rehabilitación fue plena bajo la batuta de Messi que destrabó el choque con su gol en una instancia difícil del encuentro y que lo rubricara Enzo Fernández, ex River Plate y actualmente en el Benfica de Portugal. A partir de ahora el ambiente es absolutamente distinto en campamento rioplatense que conoció hasta de ofensas por parte de su público en su aparición. Cerca de 35.000 hinchas acudieron a Doha y el desencanto entonces fue total. El astro argentino remarcó en conferencia que su selección volvió a ser la de antes, felicitando a sus compañeros por la reacción y la entrega. Messi fue tajante diciendo “No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos todas finales por jugar y podríamos pagar caro un error”. Este miércoles Argentina juega su pasaporte a Octavos midiendo a Polonia, actual puntero en la serie, también el mismo día y a la misma hora jugarán Arabia Saudita y México. La llave está muy cerrada y todos con posibilidades de pasar, como por ejemplo si la conformación de Scaloni empata y Arabia Saudita no gana o México triunfando no hace una diferencia mínima de tres goles todo favorecerá a los Albicelestes. Está claro que una derrota lo deja sin ninguna posibilidad en la copa del mundo.