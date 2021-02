Entre G. 50 y 1.000 millones alcanzarían gastos en campaña

El concejal José Alvarenga, quien buscará su reelección en la Junta Municipal de Asunción, destacó que los candidatos gastarán más, teniendo en cuenta que las campañas son unipersonales.

En ese sentido, estimó que quienes puedan gastarán alrededor de G. 1.000 millones o más. “Es un gasto aproximado que tienen pensado en gastar muchos candidatos”, mencionó. No obstante, el mismo dijo que no podrá gastar esa suma. “Yo nunca necesité de dinero, porque vengo militando desde hace muchos años y la gente me conoce, por el trabajo hecho. Tengo un gran equipo con el que trabajamos en todos los proyectos y minutas que vine presentado a lo largo de este periodo, sobre todo en la oposición a las irregularidades de la gestión de Mario Ferreiro y temas ambientales”, destacó.

Indicó que en lo que más se gasta es en el día D, en alquiler de vehículos que va desde G. 300.000 a 500.000 cada uno, para llevar a los electores al lugar de votación. Precisó que en el año 2015 gastó en ese rubro G. 37 millones, “mientras otros que tienen más recursos, gastaban G. 700 millones”.

Los candidatos, aparte de invertir en publicidad en los medios, invertirán más en las redes sociales.

El candidato a concejal de San Lorenzo Gilberto Arriola, quien acompaña a José Chechito López, como candidato a intendente, mencionó que hará una campaña austera. “Voy a hacer una campaña sin mucha inversión en publicidad para enfocarnos en la logística del día D”, dijo y citó un cálculo estimativo de entre G. 40 y 50 millones.

Señaló que ese es un costo sumamente pequeño en comparación con lo que están manejando otros candidatos.

“Bajo riesgo de estar equivocado entre G. 300 y 500 millones ya se tendría los recursos para ser el más votado”, refirió.