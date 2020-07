Entre 11 fiscales acapararon las denuncias promovidas por RGD

Las víctimas de Ramón González Daher denuncian que el dirigente deportivo utiliza la Justicia Penal para acusar a sus deudores, lo cual se dirime en la Justicia Civil, convirtiéndolos en casos penales mediante la manipulación del sistema judicial con influencias de su hermano Óscar González Daher, ex senador colorado y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, refieren que el clan González Daher cuenta con una red de fiscales y jueces que operan a su favor. Documentos demuestran las numerosas causas presentadas por RGD que pararon en manos de algunos fiscales.

Respecto al esquema de apriete que utilizaba RGD contra sus víctimas, el abogado Federico Campos López Moreira indicó que “no se puede exigir legalmente ante ningún juzgado, fiscalía u órgano jurisdiccional del Estado lo que se prestó, pactó u otorgó fuera de las leyes del Estado. Se tiene derecho a recurrir al Estado o ante sus órganos cuando sus actos fueron a su luz y bajo su ley. De ahí la inexigibilidad de un hecho punible. Yo no puedo exigir cobrar una usura, porque si no, estaría utilizando el Estado para exigir el cumplimiento de un crimen, estaría blanqueando un crimen. Es como que un secuestrador me pida un cheque y luego me demande por ese cheque”, explicó el abogado. Y resaltó: “Esa venta es espuria, es ilegal y proviene de un crimen. No se puede usar el Estado para cobrar ese cheque”.

La Fiscalía atendió al menos 507 denuncias por estafa y apropiación realizadas por RGD desde el 2001 hasta junio 2020 contra personas que recurrían a él solicitando préstamos.

Algunos de los fiscales que más denuncias del empresario luqueño atendieron son Cynthia Espínola, 22 causas; Néstor Cañete, 18; Augusto Ledesma, 16; mientras que el ex fiscal Roberto Velázquez tuvo 14 causas. Además, Natalia Fúster, Juan Carlos Ruiz Díaz y Mirtha Ortiz atendieron 11 casos cada uno, mientras la fiscala María Celeste Campos tuvo 10 causas, entre otros. (Ver info).

NEGÓ AMISTAD

La única víctima que hasta el momento le ganó una causa judicial a RGD es el empresario Juan Planás, que a lo largo de su proceso recusó en tres ocasiones a la fiscala Claudia Penayo por su amistad con la familia González Daher.

La agente negó, sin embargo, en todas las ocasiones dicha amistad, por lo que era confirmada nuevamente en la causa. Pero existen fotos que demuestran lo contrario; en ellas se ve a la fiscala Penayo cenando, en un festejo por el Día de la Amistad, con la esposa de Ramón, Delcita Karjallo, en un restaurante de Luque.

