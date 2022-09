Entorno de Aeropuerto, en pésimo estado a horas de Juegos Odesur

En plena entrada a la base aérea, un improvisado acampado hecho de bolsas y puntales ya caídos recibe a los ciudadanos rumbo al estacionamiento. Una vez dentro del área de aparcamiento, parte del circuito vial también presenta resquebrajaduras que generan acumulación de charco. Y al aproximarse hasta las baldosas que conducen a la planta baja, área de desembarque, en varios puntos aparecen destrozos.

Bajo estas condiciones en el interior como en los caminos del entorno, el aeropuerto principal del país se prepara para recibir entre 7.500 a 10.000 turistas, para los Juegos Suramericanos Odesur, que ya arranca este viernes 1 de octubre y se extiende hasta el día 15 del mismo mes.

“La verdad que le falta refacciones; es la impresión que me da al entrar por primera vez. Estuve recorriendo la ciudad de Asunción que me pareció linda, pero no pensé que encontraría el aeropuerto así”, relató Gabriel Sendoa, ciudadano de Posadas Argentina quien afirmó que se encontraba esperando un vuelo para Europa.

Por su parte, Jennifer García, paraguaya quien debía viajar a España, señaló que hace falta un sector para niños, que es clave cuando hay que aguardar por varias horas en el aeropuerto.

Vialidad en mal estado. Los baches en la capa asfáltica empiezan a ser notorios en la rotonda de la Autopista Silvio Pettirossi, zona de Luque, frente al aeropuerto. En la continuación de este tramo que rodea al campo de aviación, sobre General Bernardino Caballero, y que conduce a la ciudad de Mariano Roque Alonso se intensifica el mal estado de la carretera. Los vehículos deben circular sobre un pavimento con fisuras, pozos y ondulaciones del asfalto. A ello se le suma el agua acumulada que queda después de cada lluvia.

Intervenciones. Ante la consulta sobre el estado de la zona, el director de Aeropuertos, Douglas Cubilla, señaló que realizan bacheos internos y pintura de la fachada.

“Lo que pasa es que esto tiene su proceso de adquisición de insumos con lo que estamos un poco retrasados, pero bueno. Creo que llegaremos a tiempo”, refirió el director.

Cubilla señaló que funcionarios del aeropuerto realizan arreglos de jardinería en área de la rotonda.

La mayoría de los atletas, afirmó, vendrán al país en vuelos comerciales y algunos chárter. Comentó que en la madrugada del martes ya llegaron cinco caballos desde Chile, para el evento deportivo. El director afirmó que para Odesur trabajan con la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y con el Comité Olímpico que instaló un stand permanente dentro del aeropuerto.