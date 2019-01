“Y qué voy a hacer, no tiene familiares. A quién voy a pedir que me compre cajones. Cómo voy a hacer si yo no tengo recursos y no aparece nadie a reclamar”, expresó el representante del Ministerio Público.

Ante esta situación, Cabrera acató la recomendación del médico forense Floriano Irala, de sepultar el cuerpo en un lugar húmedo, a orillas del río Aparay, entre los municipios de Villa Ygatimí e Ypejhú, para conservar las piezas anatómicas que aún quedaron intactas. Esto, en caso de que exista un reclamo por parte de los familiares en el futuro.

El reporte de la subcomisaría de Ko'e Porá detalla que el cuerpo pertenece a una persona de sexo masculino, mayor de edad, y que se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

El hombre tenía un remera de color verde olivo, un pantalón vaquero prelavado y elastizado, además de botas de color negro.

El médico forense informó que la víctima, quien habría recibido varios disparos con armas de grueso calibre, tendría más de 72 horas muerta.

Este es el segundo caso de este tipo que se registra en menos de 15 días en la zona de Villa Ygatimí y que mantiene en zozobra a la población.

Casi en las mismas condiciones fue hallado el capataz de un establecimiento ganadero de Nueva Alianza, en Villa Ygatimí, identificado como Castorino Rodas, alias Cachito, cuyo cuerpo fue encontrado a unos 500 metros del río Jejuimí, el pasado 4 de enero, luego de estar desaparecido por cuatro días.

Los datos forenses revelaron que el cuerpo presentaba heridas producidas por varios disparos de arma de fuego, específicamente a la altura de la cabeza.