Investigan a Luis Miguel

El cantante mexicano de fama internacional Luis Miguel recurrió presuntamente a una empresa opaca para finiquitar un yate de lujo, revela una investigación periodística global sobre millonarios que han ocultado propiedades en paraísos fiscales para no pagar impuestos en su país.

Luis Miguel Gallego Basteri se asoció a “la empresa offshore Skyfall Marine LTD, constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2004 por Trident Trust con su hermano Alejandro, como director”, reporta Quinto Elemento Lab, organización mexicana que publicó la investigación Los Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El cantante conocido como El Sol de México, es el cantante más joven en recibir un Grammy, con 14 años de edad. Es intérprete de grandes éxitos como , y y ha estado involucrado en varios litigios entre los cuales se encuentran una demanda de su ex representante William Brockhaus por más de un millón de dólares.