Nadia Ferreira, ciudadana ilustre en Guairá

La Miss Universo Paraguay 2021, Nadia Ferreira, fue declarada ciudadana ilustre del Departamento de Guairá, por su destacada trayectoria en certámenes de belleza a nivel nacional e internacional.

El reconocimiento a la reina de belleza guaireña se realizó en el despacho del gobernador del cuarto departamento, Juan Carlos Vera Báez, quien encabezó el acto.

Ferreira no ocultó su emoción al recibir dicha distinción y con lágrimas en los ojos refirió que representar al país implica no solo llevar belleza al certamen internacional, sino mucha preparación, dedicación y un compromiso con ella misma y sus congéneres que luchan por la igualdad y el empoderamiento.

Por su parte, el gobernador Juan Carlos Vera dijo que para Guairá es un orgullo que a través de Nadia las personas de otros países puedan conocer la cultura paraguaya, al tiempo de desearle éxitos en sus proyectos.

La Miss Universo Paraguay desde muy pequeña incursionó en el mundo del modelaje, además desfiló en pasarelas importantes alrededor del mundo, como en Milán, Santiago, París, Brasil, Paraguay, México, Catar, Dubái y Nueva York.

Desde los rumores de su posible designación, las redes sociales estallaron a favor de la compatriota, destacando no solo su belleza, sino su gran preparación para representar al país en el mayor certamen de belleza, que se desarrollará en diciembre en Israel. RG