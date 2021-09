Linda Evangelista denuncia negligencia

La ex supermodelo Linda Evangelista aseguró que fue desfigurada de forma permanente por un procedimiento cosmético de reducción de grasa que resultó contraproducente y le dejó “irreconocible”.

Evangelista, de 56 años, dijo que se sometió a coolSculpting hace cinco años y que sufrió un raro efecto secundario que hace que sus células grasas aumenten en lugar de disminuir. Mencionó el pasado miércoles en Instagram que nunca fue advertida de los riesgos del procedimiento y presentará una demanda.

Aseguró que su apariencia actual –producto de una condición llamada hiperplasia adiposa paradójica– explica su ausencia del foco público en los últimos años. “A mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeros han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento coolSculpting de Zeltiq que hizo lo contrario de lo que prometía”, escribió.