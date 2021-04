Recibe piezas

para inmigrantes

La Fundación Ricky Martin recibió una donación de 150.000 piezas de ropa de la marca Old Navy para la campaña destinadas a menores de edad y sus respectivas familias que son separados en la frontera de Estados Unidos y luego vueltos a reunir. La entidad informó a través de un comunicado que la iniciativa forma parte de los esfuerzos que llevaron a una alianza con la organización This Is About Humanity para ayudar a ese colectivo inmigrante. La entrega de la ropa, así como comida preparada, almohadas, frisas y otro material, se llevó a cabo el sábado 28 de marzo en una actividad tipo “servi-carro” en la ciudad de Los Ángeles. El transporte de las donaciones fue posible por el patrocinio de la línea aérea JetBlue, la cual proveyó el transporte, tanto de la carga como de los voluntarios que fueron parte de la entrega. EFE