El Covid-19 le dejó alopecia

Hace unos días, Yuri fue una de las conductoras a cargo de la presentación de los Premios Lo Nuestro. En ellos, lució algunos atuendos llenos de brillo y que destacaban sus mejores atributos. Sin embargo, una de las cosas que resaltaron fueron las pelucas que usó. No hay que olvidar que Yuri admitió que fue una de las contagiadas por el Covid-19 y en varias ocasiones mencionó las secuelas que la enfermedad le dejó. Una de ellas eran los ataques de ansiedad que sufría por las madrugadas, además de taquicardias y, por último, pérdida del cabello. En varias de sus fotos es posible ver cómo la cantante procura cubrir su cabeza con sombreros o pañoletas. En entrevista para varios medios de comunicación, Yuri bromeó sobre el asunto de su alopecia.

Al respecto, cuando le preguntaron sobre las consecuencias que tuvo el virus en ella, la cantante de respondió entre risas: “¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro”.



Se avergüenza de su trabajo

Hace 20 años se estrenó la primera entrega de la exitosa saga de películas de Harry Potter, basadas en la popular colección literaria de magia y fantasía escrita por J. K. Rowling, ​dando inicio a una de las franquicias cinematográficas de enorme éxito. Para celebrar esa fecha, la revista Empire organizó una charla con Daniel Radcliffe, principal estrella de esas películas. El actor que encarnó al niño mago en los ocho largometrajes de la saga, confesó cómo ese papel marcó un punto de quiebre en su vida. “Estoy increíblemente agradecido por esa experiencia. Me sirvió para descubrir a qué quería dedicarme por el resto de mi vida. Tuve mucha suerte cuando encontré lo que realmente amo hacer, a una edad tan temprana”. Al ser su primera experiencia importante en la actuación, con poco más de 10 años cumplidos, hasta ahora, Radcliffe no puede evitar mirar con ojo crítico su trabajo, y reveló algo que dejó sorprendido a sus fans, pues señaló que se avergüenza de su trabajo en la pantalla grande.