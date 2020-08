Kim y Kanye hacen vidas separadas

La estrella televisiva Kim Kardashian y su marido, el rapero Kanye West, ya llevan vidas separadas, según el medio Page Six, publicada en momento de crisis para la pareja desatada por un episodio de bipolaridad del músico, que se presentó como candidato a la presidencia de EEUU.

Kardashian y West se vieron esta semana brevemente en el rancho de Wyoming del artista, donde afirman reside ya a tiempo completo, después de un polémico mitin político del cantante en el que reveló detalles extremadamente personales de su relación, como el hecho de que ambos se plantearon interrumpir el embarazo de la primera hija de ambos, North West.

Durante esa visita, en la que Kardashian permaneció solo una noche en Wyoming, se publicaron fotos de la influencer llorando y visiblemente afectada mientras mantenía una conversación con su marido en el auto.

Aunque las fuentes de Page Six niegan rotundamente que estén planteándose un divorcio, sí que confirmaron que ambos llevan “un tiempo” haciendo vidas separadas.

West vive en su mansión de Wyoming, de 14 millones de dólares, que según el medio de comunicación es mejor para “la creatividad” del rapero, mientras que Kardashian sigue viviendo en su residencia de Los Ángeles con los 4 hijos que comparten. “Kanye está en Wyoming, esa es su base principal. Pero obviamente no son como otras parejas, tienen varias casas y aviones privados, así que no es como si no pudieran verse”, concretó la fuente. EFE