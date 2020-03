Plácido Domingo sería denunciado por difamación

Varias víctimas de supuesto acoso sexual del tenor español Plácido Domingo evalúan denunciarle por difamación ante la Justicia de EEUU mediante la vía civil, adelantó a Efe, en una entrevista, la abogada de tres de ellas, Debra S. Katz.

Las víctimas están presionando para que el cantante sea expulsado del sindicato de artistas de EEUU AGMA, que esta semana publicó un informe en el que confirmaba las acusaciones de acoso sexual hechas públicas hace meses por una veintena de mujeres.

La letrada recibió a Efe en el despacho de abogados que lleva su nombre en el centro de Washington, y que se ha convertido en un ícono dentro del movimiento Me Too por haber representado a las víctimas de gigantes del cine, como el productor Harvey Weinstein. El tenor rechazaba un no como respuesta y enfocaba una atención que no era bienvenida por las mujeres, normalmente cuando estaban trabajando, afirman las denunciantes.