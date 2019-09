Angelina da a elegir a Brad Pitt

Brad Pitt (foto) acudió a uno de los servicios dominicales del rapero Kanye West, y aunque no es la primera vez que lo hace, su ex pareja Angelina Jolie le habría dado un ultimátum, pues no soporta al clan Kardashian. “Kanye West o tus hijos”, le advirtió Angelina a Brad, según fuentes cercanas.

En setiembre de 2016, Jolie presentó una solicitud de divorcio alegando diferencias irreconciliables. Hoy siguen peleando la custodia de sus seis hijos.



La herencia de Barron Hilton

El magnate hotelero, Barron Hilton (foto) dejó a su familia solo un 3% de su fortuna, el 97% será destinado a la Fundación Conrad N. Hilton, que invierte en áreas como iniciativas católicas, asistencia contra desastres naturales, programas de juventud y combate al HIV infantil. El empresario estadounidense tenía 91 años y murió por causas naturales. Su esposa, Marilyn Hawley Hilton murió en el 2004. Quedan vivos 8 hijos, 15 nietos –entre ellos Paris y Nicky Hilton– y cuatro bisnietos.