Jennifer Aniston regresa a la TV y habla a las mujeres

Durante una extensa entrevista para InStyle Magazine, Jennifer Aniston con 50 años habló sobre su regreso a la televisión con ”A las mujeres nunca se les permitió tener poder. El poder me parece sexy hoy, al igual que la inteligencia de las mujeres y cuán capaces y creativas son”, dijo. La misma aseguró que se siente más en control que nunca de su vida personal y profesional.

Hace tiempo que la actriz dejó en claro que no quiere dar explicaciones de su privacidad a nadie y menos a la prensa. No le pesa la edad ni la soltería. Para ella, sus matrimonios fueron felices y su actual vida sin pareja ni niños también lo es.

Aniston y su gran amiga Reese Witherspoon son las protagonistas y productoras ejecutivas de , un drama que se estrena en poco tiempo en el servicio de streaming Apple TV +. Fue uno de los primeros shows que el gigante tecnológico confirmó con un total de 20 episodios.

“El programa ofrece un vistazo detrás de la cortina de muchas cosas: lo que se necesita para llevar a cabo un programa matutino, el estilo de vida único de estos presentadores, la obsesión con la cultura de las celebridades y la humanidad en medio de la corrupción”, explicó.

Después del final de, en 2004, Aniston participó en algunos episodios de series, pero este nuevo programa marca su primer protagónico en 15 años. Allí interpreta a Alex Levy, una ambiciosa coanfitriona de un programa de noticias de televisión que se enfrenta al sexismo de su compañero masculino Mitch, el personaje de Steve Carrell, que es despedido tras acusaciones de acoso. El programa aborda las verdades de cómo los hombres han tratado a las mujeres especialmente en el lugar de trabajo.