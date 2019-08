Weinstein se declara no culpable

Con su habitual traje negro y camisa blanca, el que fuera uno de los todopoderosos productores de cine Harvey Weinsten se declaró “no culpable” de las acusaciones de violación arrojadas por la actriz Annabella Sciorra ante un juez de Nueva York, que decidió aplazar todo el proceso al 6 de enero. Weinsten llegó a la sala de la Corte presidida por el juez James Burke escoltado por su equipo de abogados, el tercero que designa desde que las acusaciones por abusos sexuales lo pusieran entre las cuerdas, tras la aparición de las primeras denuncias en octubre de 2017. La abogada de Weinstein Donna Rotunno aseguró a los medios que el equipo de defensa tiene ahora un mes y medio para responder a la nueva imputación, y después la Fiscalía debe contra-argumentar el escrito que presenten los letrados, antes de que el juez tome una decisión final. En concreto, la defensa cuenta con tiempo hasta el 10 de octubre para escribir sus alegaciones y, después, los fiscales hasta el 24 de octubre para contestar, tras lo cual el juez dictará su parecer, el 7 de noviembre. Tras la sesión, Rottuno se mostró satisfecha con la decisión del juez y subrayó que les daba tiempo a presentar una respuesta a los nuevos cargos, antes de agregar que tenía la sensación de que iban a “tener éxito” de nuevo. EFE



Habló sobre su separación y su hijo

La actriz Angelina Jolie habló sobre estos años tras su divorcio de Brad Pitt. Los actores, que formaban una de las parejas más admiradas de Hollywood, ponían fin a su relación hace tres años, después de más de una década juntos y seis hijos en común (tres biológicos y tres adoptados). Desde entonces, la batalla por la custodia de los menores fue la constante. “Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, pero han sacado toda la fuerza que tengo y me recuerdan que puedo ser fuerte”, dijo Jolie a E! News. La californiana también señaló cómo se siente tras la partida de su hijo mayor, Maddox Jolie-Pitt, a la Universidad Yonsei de Seúl. “Estoy muy orgullosa de él. Estaba listo. No podría estar más emocionada. Nuestra casa en Camboya está a seis horas, así que tengo planes para vigilarlo. Solo dame unas semanas y estará de regreso en el avión”, dijo.