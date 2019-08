Weinstein irá a juicio en NY

Harvey Weinstein, el antiguo poderoso productor de Hollywood, acusado por varias mujeres de abusos sexuales, comparecerá de nuevo el lunes ante un juez de Nueva York para la lectura de nuevos cargos relacionados con otra imputación. Según un comunicado de la Fiscalía de Manhattan, Weinstein acudirá de nuevo ante el juez que dirige su caso con relación a una imputación de parte de la actriz de Los Soprano, Annabella Sciorra, lo que le permitirá testificar en el juicio. Sciorra alega que Weinstein la violó en 1993 y, aunque la acusación es demasiado antigua, pude ser utilizada como apoyo a los testimonios de que Weinstein es un depredador sexual. El juez James Burke, que dirige el caso, rechazó en un primer momento la testifical de Sciorra, alegando que no podía hacerlo ya que su relato no había sido presentado al gran jurado, por lo que la Fiscalía buscó una nueva imputación para garantizar que la actriz cuente lo ocurrido. Se espera que sus abogados se opongan a este cambio de última hora, apenas dos semanas antes del arranque de las sesiones de su juicio. Esta será la última comparecencia del antiguo productor antes de que dé comienzo su juicio el próximo 9 de setiembre.

El anuncio llega menos de una semana después de que su defensa pidiera que el juicio no se celebre en la ciudad de Nueva York, en “cualquier otro condado fuera”, para asegurar que el proceso sea “justo”.

Esta petición es fruto del nuevo equipo legal del acusado, al que contrató en julio, después de que su anterior defensor renunciara a su defensa. EFE