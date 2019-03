Enrique Bacchetta afirma que no renunciará al JEM

“Yo no voy a renunciar y pido a mis colegas que me den respaldo porque estoy haciendo bien mi trabajo en el JEM. Yo no le presioné a nadie y no cometí ningún hecho punible”, expresó Bacchetta ante el pleno.

De igual forma, Paraguayo Cubas solicitó en la sesión ordinaria de este jueves el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración por el cual se insta al parlamentario colorado a renunciar a la titularidad del JEM.

El documento fue sometido ante pleno, se debatió y se puso a votación. Un total 31 legisladores apoyaron a Enrique Bacchetta y rechazaron el texto, entre ellos están liberales, colorados y del Frente Guasu.

Solo 11 senadores, algunos liberales y la bancada de Patria Querida, aprobaron instar la renuncia. Sin embargo, al no tener mayoría, la iniciativa pasó al archivo y Enrique Bacchetta continúa como representante del Senado ante organismo extrapoder.

Antes de la votación, el representante del JEM manifestó que si él hubiera cometido un hecho punible, se hubiera retirado directamente del Senado, pero sostuvo que no incurrió en ningún acto ilegal.

“No tengo nada para que se me critique, al contrario, estoy tratando de levantar las varas de honestidad y transparencia en el Jurado (…) Yo entré por la puerta grande al JEM y les pido que me respalden y quiero salir por la puerta grande”, refirió.

El senador colorado Enrique Bacchetta se vio envuelto en una polémica luego de una expresión publicada en sus redes sociales el pasado 20 de febrero, donde brindó su apoyo al diputado con permiso Ulises Quintana, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias.

La publicación generó mucha indignación ya que el mismo cumple una función en el organismo extrapoder que se encarga de sancionar a jueces y fiscales por mal desempeño en sus funciones.

Por ello, el legislador brindó una conferencia y, entre llanos, pidió disculpas a la ciudadanía por su error.

Bacchetta también decidió apartarse de cualquier caso que tenga relación con la fiscala Lorena Ledesma, quien es la encargada del proceso que afronta el diputado Ulises Quintana. En su momento, aseguró que no trató de ejercer presión ante la fiscala, ni en la investigación.

Por este caso, el senador también fue sometido a varios días de escrache por parte de ciudadanos que reclamaban su renuncia del JEM.