Endurecen ley de objeción al SMO

Los proyectistas explicaron que la exigencia de realizar el servicio militar está en la Constitución y que la legislación ya establece el procedimiento para declararse objetor y obtener un carné, que es realizar un servicio comunitario o pagar una multa, de lo contrario, declararse insolvente.

Sin embargo, en la práctica los jóvenes no hacen el servicio militar ni cumplen las obligaciones para ser objetor, por lo que con esta normativa nueva, los que no respetan las exigencias, no podrán renovar su pasaporte, no podrán acceder a becas ni postularse a un concurso público.

El oficialista Hugo Ramírez argumentó en contra diciendo que no se puede obligar a los jóvenes a usar un uniforme ni sancionarlos. La liberal Celeste Amarilla aclaró que esta ley no obliga a nada, porque el servicio militar y la objeción están en la Constitución y que con esto solo se llena un vacío legal. “No creo que los jóvenes se opongan a hacer voluntariado”, expresó.