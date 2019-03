Endurecen escraches contra Bacchetta y se suman locales

Los escraches contra el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, no cesan y se van tornando cada vez más hostiles. Incluso, algunos locales gastronómicos comenzaron a declarar persona no grata al legislador, muy cuestionado después de que criticara la investigación fiscal contra su correligionario Ulises Quintana, procesado por varias causas que lo vinculan al supuesto narco Cucho Cabaña.

Ayer, tras la culminación de la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento, Bacchetta recibió todo tipo de insultos e improperios, mientras se dirigía a su vehículo, de parte de un grupo de ciudadanos nucleados en la Comisión Escrache Ciudadano, quienes desde hace varios días repudian la actitud del senador colorado perteneciente al movimiento Colorado Añetete.

Bacchetta, pese a estar fuertemente escoltado por policías, recibió chorros de agua mientras abandonada la sede del JEM en pose desafiante.

Portando pasacalles y banderas paraguayas, los ciudadanos exigieron una vez más al político colorado que renuncie a la titularidad del máximo órgano judicial.

Este mismo grupo de ciudadanos que tumbó al ex legislador Óscar González Daher, luego de más de un mes de manifestaciones, realiza también los escraches frente al domicilio del senador Enrique Bacchetta y en otros puntos del país.

El pasado sábado la actividad se centró en la Costanera de Asunción, en donde buscaron, además, concienciar a los demás compatriotas sobre la corrupción.

no grato. Pero no solo el grupo que viene manifestándose desde hace una semana repudia la actitud de Bacchetta. Ayer, un local gastronómico, el restaurante Tarantella, se sumó y declaró persona no grata al legislador, prohibiéndole su presencia en el lugar.

“Hoy vemos cómo el nuevo ‘juez de jueces’, senador Enrique Bacchetta, vuelve a las viejas prácticas y en forma desinhibida, demuestra su apoyo a una persona imputada y pide el cese de las ‘injusticias’ en su contra, dejando de lado la imparcialidad que le exige su investidura como presidente del JEM”, señala el comunicado dado a conocer por el local gastronómico. Agrega que “esto es una afrenta inadmisible para las instituciones, por ende, solicitamos como ciudadanos la renuncia del senador Bacchetta al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”. Se aguarda que otros locales se sumen a la protesta.