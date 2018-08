Encontró alivio

@R01Cancian

Pese a su complicada situación en la tabla de promedios, el 3 de Febrero se aferra cada vez más a la ilusión de mantenerse en Primera División. Ayer, logró una contundente victoria (1-4) sobre un desconocido equipo de Independiente.

Leonardo Villagra, Fredes y Parra, este último en dos oportunidades, fueron los artífices de la gran victoria del equipo de Rivera, que desde el inicio mostró mayor ambición en su propuesta, basada en un juego bastante vertical, presionando siempre la salida del rival.

Por su parte, el Inde tuvo uno de sus peores partidos. En gran parte del juego, el equipo no estuvo fino con la pelota, no tuvo profundidad, ni peso en ataque, salvo en algunos minutos tras el empate parcial, mejoró su volumen de juego y pareció que lo daba vuelta, pero no aprovechó las escasas situaciones que generó.

EFECTIVO. Nuevamente, un descuido en la salida del Inde terminó por complicar su panorama, ya que derivó en el tanto de Fredes, el cual fue determinante para el trámite del juego. Luego, Parra, en dos oportunidades, se encargó sellar una de las mejores actuaciones del “3” en la temporada, agravando la crisis del Inde, que suma su tercera caída en el torneo.