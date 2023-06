Enciso se ilusiona con su presente y futuro

“No considero estar en la cima. Soy un futbolista que aprende de los demás, que busca mejorar. Claro, sueño algún día ser un gran jugador y que la gente me reconozca”, expresó Julio que solamente tiene 19 años.

Sobre la recepción que tuvo por parte de los hinchas, Enciso no se sorprendió, ya que lo sentía a la distancia. “Muy agradecido con toda la gente de Paraguay, siempre me mandaban sus mensajes y eso ayuda mucho. No es fácil, es otra cultura, otro idioma. El apoyo me ayudó mucho, el balance es muy positivo”.

El próximo reto que espera tener Enciso, es la convocatoria a la Selección Nacional para el amistoso del próximo 18 de junio ante Nicaragua. “Hay muchos jugadores que están pasando por un buen momento y eso ilusiona mucho. Que me puedan hacer parte de eso me pone feliz. Paraguay merece ser valorado y reconocido", aseguró Enciso sobre el probable llamado a la Albirroja por Guillermo Barros.

Nominación. Enciso, al igual que Miguel Almirón, están en la nominación a los mejores goles de la temporada en la Premier League.

Sobre esto, Enciso también tuvo palabras: “Me siento orgulloso de que en mi primera temporada un gol mío esté nominado como el mejor".

El gol nominado de Enciso fue el que marcó ante Manchester City en el 1-1 del pasado 24 de mayo. Para votar por alguno de los goles paraguayos, se debe ingresar a la página web de la Premier.