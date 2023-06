Enciso fue sensación en su natal Caaguazú

Julio Enciso, el futbolista paraguayo del Brigton de Inglaterra, fue recibido como todo un ídolo en Caaguazú, su ciudad natal, y participó de un partido benéfico y a la vez inauguró el nuevo vestuario donado al Carlos Antonio López, su club de niño.

Enciso recordó además que inició así, como los pequeños que lo miraban con ojos brillosos, soñando con ser alguna vez un jugador profesional. "Yo también fui como estos chicos y la verdad que me emocionó. Mi papá y mis tíos jugaron en este club y este club transmite amor. La verdad que tuve la oportunidad de jugar en muchos clubes acá en Caaguazú, pero creo que el amor que me da este equipo no me dio nadie. Estoy muy agradecido al Carlos Antonio López", dijo La Joya. Durante el encuentro se pudo observar jugadas brillantes, además de una exquisita definición de taquito.