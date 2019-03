Enciso, el más joven en debutar en el Guma

Los anteriores en debutar con 15 años en Libertad fueron: Jesús Medina, en el 2012, y Giovanni Bogado, en el 2016. Los últimos en debutar en Libertad con 16 años fueron: Rodrigo Alborno, Mauro Caballero (h), Jonathan Valiente, Richard Brítez, Jesús Amarilla y Rodrigo Jesús López.

TRAS Siete AÑOS. Édgar Benítez marcó dos goles en el 4-0 vs. Santaní. El último doblete del Pájaro fue jugando para Cerro Porteño el 25 de marzo de 2012 ante Tacuary (TAC 2 – CCP 4), acumula 6 dobletes en nuestro fútbol. Tiene 138 PJ en total (56 con Libertad y 7 en este torneo) y 36 goles en total (5 con Libertad y 3 en este Apertura). Debutó con Libertad el 25 de junio de 2005 ante el 3 de Febrero de CDE (2 a 2) por la 18ª fecha del Apertura. DT de Libertad: Juan José López.

GOLEADAS. En las últimas seis temporadas (2014 – 2019) estas fueron las goleadas de Libertad en la Huerta: 5 a 0 vs. Gral. Díaz en el Apertura 2014, 6 a 0 vs. Gral. Díaz en el Clausura 2014, 4 a 0 vs. Sol de América en el Clausura 2018, 4 a 0 vs. Gral. Díaz en el Apertura 2019 y 4 a 0 vs. Santaní en el Apertura 2019.

El goleador vigente en Tuyucuá es Jorge Pollo Recalde con 20 goles (18 en torneos locales y 2 por Copa Sudamericana).

RACHA de diez. Santaní es el único que no ha ganado (10 partidos) en el Apertura. La última vez que un equipo tuvo esta racha fue el año pasado cuando el 3 de Febrero de CDE, cumplida la 10ª fecha, acumuló 5 puntos, producto de 5 empates y 5 derrotas.

La penosa racha sin ganar más larga en la historia es la de Resistencia, en 1999, con 19 partidos sin éxito.