Los Arctic Monkeys ofrecieron un enérgico show que contempló un repaso por clásicos como Arabela, R U Mine y Do I Wanna Know.

Los ingleses abrieron la noche con There'd Better be a Mirrorball, de su nuevo álbum The Car, para posteriormente dar paso a la energía del doble pedal del gran clásico Brianstorm y posteriormente Snap Out.

El cielo se abrió y hasta la luna se asomó a mirar a los británicos, que no se guardaron nada, pasando por Don't sit down, Why'd You Only Call Me When You're High, Arabella Do I Wanna Know y 5O5, con el que parecía que cerraban la noche.

Los músicos, liderados por su vocalista Alex Turner, se retiraron del escenario, mientras el público pedía más. Los Arctic Monkeys volvieron al escenario y no dieron una, sino tres canciones más, cerrando una magnífica noche con R U mine.

Como una hora antes, se presentó también la banda estadounidense Interpol, la cual fue varias veces ovacionada, lo que despertó la empatía de su líder Paul Banks, quien en varias ocasiones utilizó el castellano para comunicarse con el público y agradecer el cariño.

ARCTIC MONKEYS (3).jpg Foto: Kilkfest.

La agrupación volvió al país luego de tres años, ofreciendo canciones como Rest My Chemistry y The Other Side of Make Believe. El rock indie de los estadounidenses se confabulaba con la tenue llovizna que se despedía.

La banda argentina El Mató a un Policía Motorizado se presentó poco después de Interpol en el segundo escenario, despertando la efervescencia y los cánticos a todo pulmón de canciones como Fuego, La Noche Eterna y El Tesoro. Sin dudas, la banda despierta un gran cariño en el público paraguayo, que lo acompaña en cada visita al país.

kevin Kaarl La presencia del cantante, compositor y músico mexicano de música folk, Kevin Kaarl, también tuvo un excelente retorno del público. Foto: Daniel Duarte

La presencia del cantante, compositor y músico mexicano de música folk, Kevin Kaarl, también tuvo un excelente retorno del público con sus baladas románticas y su manera particular de cantar.

San Lucas y Vámonos a Marte son dos de sus éxitos que fueron coreados por la gente, que a su vez buscaba un lugar para guarecerse de la lluvia en el segundo escenario, el cual contaba con un toldo que cubría a una gran cantidad de asistentes.

Más temprano se presentó otra de las bandas argentinas que lleva varias visitas al país y que también es del agrado del público, El Kuelgue, que interpretó Parque Acuático y En Tanto y en Cuanto, dos de sus temas más conocidos.

“Hay que separar la iglesia del Estado”, fue una de las críticas de su cantante Julián Kartún, quien tuvo la tarea de levantar al público alrededor de las 19:30 mientras la copiosa lluvia caía.

Los grupos nacionales también brindaron grandes presentaciones, entre ellos Los Ollies, El Culto Casero, The Crayolas, Ciudad Mansa, que tuvo de invitados al guitarrista de los Paiko, Afi Ferreiro, y a Diego Serafini, de Gaia, además de Sobre Ondas y Casette, que hizo su gran debut luego del álbum Barrio Gótico. La noche cerró con la Goldie Oldie.

Liam Gallagher, Wos y Babasónicos el sábado

En el día extra o segunda noche, marcada para este viernes, estarán las DJ internacionales Chelina Manuhutu desde Holanda y Ellen Allien desde Alemania, para una noche techno de gran nivel.

De la escena local se presentan las Mussi, Amanda y Victoria, además de Volpe y los Vera Brothers, que garantizan una intensa noche para los amantes de la electrónica y sus subgéneros.

Para el tercer y último día del Kilkfest se presentan nada más y nada menos que el inglés Liam Gallagher, ex vocalista de la reconocida banda Oasis, como artista principal, además de la agrupación inglesa The Magic Numbers, liderada por los hermanos Ángela y Sean Gannon.

Sin embargo, también despiertan mucho interés los raperos argentinos Wos y Dillom, además de los siempre bien ovacionados Babasónicos.

En lo que respecta a la escena local, hay una mezcla de estilos y talentos, como La de Roberto, que lanzó recientemente un nuevo álbum. También se presentan Aviadores del Chaco y Milk Shake para darle baile a la noche, además de Bolivia Tropical, Miss Maella, Mister H, Kuña Street y Zimos.